Украина зарезервировала право на пересмотр тарифных обязательств в ВТО

Несмотря на плюсы от вступления в ВТО, в Минэкономразвития констатируют существенные изменения экономических условий внутри Украины.

Украина может инициировать пересмотр тарифов ВТО коллаж ZN.UA

Украина зарезервировала право на пересмотр тарифных обязательств во Всемирной торговой организации в любое время в течение следующего трехлетнего периода, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

"Для улучшения системы таможенно-тарифного регулирования и получения возможности пересмотра тарифных обязательств в ВТО в любое время в течение следующего трехлетнего периода (2018 – 2020 гг.) Украина зарезервировала соответствующее право в соответствии со Статьей XXVIII ГАТТ 1994 (документ ВТО G/MA/333 от 21.04.2017 на украинском и английском языках)", - говорится в сообщении.

Принципиальным условием изменения тарифных обязательств страной-членом ВТО является проведение переговоров и консультаций с заинтересованными странами для согласования компенсационных уступок по другим товарам с целью сохранения общего уровня доступа к рынку, сказано в сообщении.

Такие действия Минэкономразвития связаны, в том числе, и с тем, что в стране "существенно изменились экономические условия".

"Аннексия Крыма и события на востоке Украины негативно повлияли на условия экономической деятельности и торговли, что ставит на повестку дня внедрение комплексных экономических реформ и использование всех имеющихся механизмов для трансформации экономики Украины из сырьевой в инновационную", - отметили в министерстве.

Как сообщалось, украинский экспорт продолжает падать четвертый год подряд. По итогам 2016-го его объемы сократились еще на 4,69%, до 36,4 млрд долл. И это при том, что в 2012 г. экспорт составлял 68,8 млрд долл. Таким образом, видим почти двукратное падение экспортных поставок на протяжении четырех лет. Подробнее читайте в статье "Миссия невыполнима, или Как правительство собирается удвоить экспорт" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".