Украина заняла 84 место в рейтинге легкости уплаты налогов

В международном рейтинге Paying Taxes Украина расположилась между Болгарией и Барбадосом.

В рейтинге PwC Украина на 84 месте

Paying Taxes составляется ежегодно по итогам предыдущего налогового года аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers совместно с Всемирным банком. При его составлении налоговые системы разных стран мира оцениваются по четырем параметрам: общей налоговой ставке, времени, затрачиваемому субъектом хозяйствования на уплату налогов, количеству платежей, простоте возмещения НДС и корректировки корпоративного налога (налога на прибыль). Последний параметр был введен в 2016 году.

Без учета данного параметра в этом году Украина могла бы оказаться на 111 месте. В прошлом году без него страна оказалась на 107. Положение Украины в рейтинге указывает на отсутствие улучшений в администрировании и снижении налоговой нагрузки в 2015 году. При этом страны-соседи Украины в рейтинге заняли следующие места: Россия – 45, Польша – 47, Венгрия – 77, Грузия – 22, Молдова – 31.

Общая налоговая нагрузка считается как процент коммерческой прибыли, которая уходит на основные налоги у компании среднего размера, не использующей налоговые льготы. Для Украины этот показатель равен 51,9%. Аналогичный показатель по Восточной Европе и Центральной Азии в 2015 году был равен 34,2%. Общая налоговая нагрузка во всем мире достигла отметки в 40,6%.

Общая налоговая нагрузка для Украины учитывет налог на прибыль – 8,7%, налог на заработную плату – 43,1% и другие налоги – 0,1%. При этом в 2015 году не учитывалось снижение единого социального взноса с 41% до 22%. По словам руководителя отдела непрямых налогов PwC Виктории Тимошенко, в рейтинге 2017 года снижение ЕСВ может продвинуть страну на 2,5 пункта в общем рейтинге.

По данным рейтинга, на уплату налогов украинцы тратят 356 часов. Средний показатель для всего мира составляет 251 час. Из них 199 часов уходит на оплату налогов на потребление, 100 часов – налогов на зарплату, 57 часов – налога на прибыль. Благодаря гармонизации бухгалтерского и налогового учета в 2015 году, этот показатель немного снизился. Тем не менее, введение электронной системы администрирования увеличило время на учет НДС и ухудшило общий показатель Украины.

Показатели платежей в Украине традиционно одни из лучших в мире, наравне с Грузией. Параметр учитывает количество платежек, необходимых для уплаты налогов. В Украине их всего пять. Меньшее количество квитанций лишь у ОАЭ, Катара и Норвегии (по четыре) и Китая (по три).

Новый показатель – процедуры после отчетности – включает в себя время, которое субъект тратит на подачу заявки на возмещение НДС на покупку основных средств (в Украине – 16 часов, в мире – 14,2 часа), срок до фактического возмещения (в Украине – 28,2 недели, в мире – 21,6 недели), срок проведении проверки и время, необходимое для корректировки деклараций по налогу на прибыль (оценивается в 3 часа при среднем показателе 16,7 часов). Некоторые страны проводят проверку после корректировки, в Украине подобная норма отсутствует, поэтому в рейтинге это время учитывается как "0".

Именно учет новых показателей позволил стране поднятья в рейтинге сразу на 23 позиции.

По словам партнера PwC Вячеслава Власова, электронное декларирование в Украине развито гораздо лучше, чем в других странах. И это повод для гордости, считает эксперт. Тем не менее, сложность администрирования налогов ухудшает показатель времени, затрачиваемый предпринимателями на соблюдение налоговых правил.

"Но из года в год остается проблема сложности администрирования налогов. А в итоге время, которое бизнес тратит на соблюдение налоговых правил, в Украине худшее в Восточной Европе и Центральной Азии" - отмечает он.

Эксперт уверен – изменение формы декларации позволит решить эту проблему без внесения изменений в Налоговый кодекс Украины.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг Украины. А в ноябре 2016 года по итогам е-декларирования депутатов разгорелся скандал между народным депутатом Сергеем Тарутой и главой НБУ Валерией Гонтаревой.