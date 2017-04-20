Украина за 3 месяца сократила добычу нефти на 4,4%

Но увеличила добычу газоконденсата на 6%.

Добыча нефти в Украине снова сократилась bloomberg.com нефти в Украине в январе-марте 2017 года сократилась на 4,4% (на 17,5 тыс тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 381,8 тыс тонн. Добыча газового конденсата за I квартал возросла на 6% (на 9,5 тыс тонн) – до 168,2 тыс тонн, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности.

Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" сократили добычу нефти на 4,5% – до 371,9 тыс тонн, газоконденсата – на 3,2%, до 114,3 тыс тонн.В том числе ПАО "Укрнафта" снизила добычу нефти на 3,6% (на 13,2 тыс тонн) – до 349,3 тыс тонн, газоконденсата – на 12,2% (на 2,3 тыс тонн), до 16,6 тыс тонн, ПАО "Укргазвыдобування" сократило добычу нефти на 15,6% (на 4,2 тыс тонн) – до 22,7 тыс тонн, газоконденсата – на 1,8% (на 1,8 тыс тонн), до 97,6 тыс тонн.

Остальные компании сохранили добычу нефти на прошлогоднем уровне – 9,9 тыс тонн и увеличили добычу газоконденсата на 33,1% (на 13,4 тыс тонн) – до 53,9 тыс тонн.

Крупнейшими частными добытчиками нефти с газоконденсатом в Украине за этот период, в частности, стали ЧАО "Нафтогазвыдобування" – 14,188 тыс тонн (+14,6%), ЧАО "Природные ресурсы" – 10,657 тыс тонн (-3,5%), ООО "Эско-Пивнич" – 10,27 тыс тонн (+9,4 раза), ЧАО "Укрнафтобуриння" – 10,175 тыс тонн (+72%), СП "Полтавская газонефтяная компания" – 7,716 тыс тонн (-12,6%), СП "Бориславская нефтяная компания" – 2,72 тыс тонн (+91,5%), "Регал Петролеум" – 2,293 тыс тонн (-19,5%), ООО "Системойлинжиниринг" – 1,317 тыс тонн (-5%), ЧАО "Девон" – 1,181 тыс тонн (-44,2%), ООО "Восточный геологический союз" – 1,051 тыс тонн (-9,3%), ЧАО "Укргазвыдобуток" – 0,945 тыс тонн (-0,3%), ООО "Пром-энерго продукт" – 0,458 тыс тонн (-6,9%), ООО "Первая украинская газонефтяная компания" – 0,435 тыс тонн (+3,3 раза), ЧАО "Пласт" – 0,191 тыс тонн (-15,1%), ООО "Рожнятивнафта" – 0,116 тыс тонн (+38,1%).

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Сообщалось, что Украина в 2016 году сократила добычу нефти на 11,6% (на 208,9 тыс тонн) по сравнению с 2015 годом – до 1 млн 596,7 тыс тонн, газового конденсата – на 2,5% (на 16,1 тыс тонн), до 640 тыс тонн. В том числе "Укрнафта" снизила добычу нефти на 8,4% (на 132,2 тыс тонн) – до 1 млн 444,9 тыс тонн, газоконденсата – на 21,5% (на 20 тыс тонн), до 73,1 тыс тонн, "Укргазвыдобування" – на 14% (на 16,5 тыс тонн), до 101,5 тыс тонн, газоконденсата – на 3,3% (на 12,8 тыс тонн), до 380,9 тыс тонн. Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в 2016-м снизили добычу нефти на 54,5% (на 60,2 тыс тонн) – до 50,3 тыс тонн, но увеличили газоконденсата на 9,9% (на 16,7 тыс тонн) – до 186 тыс тонн.