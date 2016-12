Украина является последней страной Европы, где отсутствует механизм секьюритизации проблемных кредитов – эксперт

Объем "токсичных" кредитов в украинской банковской системе может достигать 55% от общего портфеля украинских банков.

В Украине все еще не решена проблема секьюритизации проблемных кредитов companion.ua

Украина остается последней страной в Европе, где отсутствует законодательство, направленное на регулирование оборота ценных бумаг, обеспеченных финансовыми активами, необходимое для секьюритизации проблемных банковских кредитов.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет президент Украинской Национальной Ипотечной Ассоциации Сергей Волков. По его словам, из-за неспособности власти эффективно решить проблему "токсичных" банковских активов, страна теряет сотни миллиардов гривень.

"По официальной статистике, объемы негативно классифицированных (проблемных) кредитов составляют 25,3% от общего портфеля украинских банков, или 238,5 млрд грн. По оценкам экспертов финансового рынка, объем плохих кредитов в банковской системе вдвое превышает официальные данные — 55%, а это уже около полутриллиона(!) гривен. К этому следует добавить и активы ликвидированных банков в сумме 448 млрд грн, находящиеся под контролем Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), из которых около 90% также стали проблемными или очень плохо обслуживаются", - отмечает эксперт.

Специалист указывает, что в США и ЕС неработающие кредиты (NPL) давно стали активами, которыми разрешено формировать секьюритизационные пулы.

"В целом, по данным The Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA), они составляют около 95 млрд долл., или 5% от приблизительных совокупных мировых объемов секьюритизации (2 трлн долл.). В общем мировой рынок всех разновидностей обеспеченных активами ценных бумаг (ЦБ) составляет приблизительно 10 трлн долл. и постоянно растет. Украина — последняя европейская страна, где отсутствует законодательство, которое бы регулировало оборот ЦБ, обеспеченных финансовыми активами", - указывает автор.

Волков разъясняет, что сущность секьюритизации проблемных активов заключается в их превращении в ценные бумаги, часть из которых можно продать на рыночных условиях.

По словам эксперта, необходимые для внедрения в Украине подобного механизма законопроекты уже более полутора лет ожидают рассмотрения Верховной Радой.

Подробнее о проблеме "токсичных" банковских активов в Украине читайте в статье Сергея Волкова "Детоксикация секьюритизацией" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".