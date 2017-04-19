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Украина выбрала шесть экспортных квот по поставкам в ЕС

19 апреля в 10:39

ЕС исчерпала только одну квоту по поставкам в Украину.

импорт-экспорт
Украина опережает ЕС по выбору экспортных квот
коллаж ZN.UA
По итогам первого квартала Украина полностью выбрала годовые квоты на беспошлинный экспорт в ЕС по шести категориям товаров: мед, сахар, крупы и мука, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, кукуруза. Об этом сообщает "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Также в апреле полностью использованы полугодовая квота на беспошлинный экспорт сливочного масла и квота на второй квартал по мясу птицы. На 86% использована квота по экспорту пшеницы и 74% на солод и клейковину.

При этом страны ЕС полностью использовали квоту на беспошлинный экспорт в Украину только по одной категории продукции - мясо птицы и полуфабрикаты. Квоту на беспошлинный экспорт свинины в Украину закрыто на 5,2%; сахара - 0,51%; свинины (дополнительно) - 0,42%.

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ucab.ua

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Ранее сообщалось, что, по оценкам минэкономики, Украина вошла в топ 3 стран крупнейших экспортеров аграрной продукции на рынок Европейского союза.

По оценкам Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт украинской аграрной продукции в страны ЕС в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился почти на 1,6% и составил $ 4 млрд 242,4 млн. 

В 2016/17 маркетинговом году Украина в сравнении с предыдущим периодом увеличила экспорт сахара в 33 раза до 344 тыс. т. 

 

 

По материалам: ucab.ua
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Тэги квоты экспорт продукты Аграрный Европа
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