Украина выбрала шесть экспортных квот по поставкам в ЕС

ЕС исчерпала только одну квоту по поставкам в Украину.

Украина опережает ЕС по выбору экспортных квот коллаж ZN.UA

По итогам первого квартала Украина полностью выбрала годовые квоты напо шести категориям товаров: мед, сахар, крупы и мука, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, кукуруза. Об этом сообщает " Украинский клуб аграрного бизнеса".

Также в апреле полностью использованы полугодовая квота на беспошлинный экспорт сливочного масла и квота на второй квартал по мясу птицы. На 86% использована квота по экспорту пшеницы и 74% на солод и клейковину.

При этом страны ЕС полностью использовали квоту на беспошлинный экспорт в Украину только по одной категории продукции - мясо птицы и полуфабрикаты. Квоту на беспошлинный экспорт свинины в Украину закрыто на 5,2%; сахара - 0,51%; свинины (дополнительно) - 0,42%.

Ранее сообщалось, что, по оценкам минэкономики, Украина вошла в топ 3 стран крупнейших экспортеров аграрной продукции на рынок Европейского союза.

По оценкам Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт украинской аграрной продукции в страны ЕС в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился почти на 1,6% и составил $ 4 млрд 242,4 млн.

В 2016/17 маркетинговом году Украина в сравнении с предыдущим периодом увеличила экспорт сахара в 33 раза до 344 тыс. т.