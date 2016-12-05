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Украина вошла в десятку крупнейших поставщиков оружия в мире

5 декабря в 16:24

Украина в рейтинге заняла девятое место.

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На долю Украины приходится 2,6% мирового экспорта основных видов оружия
Василий Артюшенко, ZN.UA

Согласно отчету Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Украина по итогам 2011-2015 годов вошла в десятку крупнейших мировых экспортеров вооружения.

В документе говорится, что на долю Украины приходится 2,6% мирового экспорта основных видов оружия и наша страна заняла девятое место в рейтинге поставщиков, пропустив вперед только США, на долю которых пришлось 33% мирового экспорта, Россию (25%), Китай (5,9%), Францию (5,6%), Германию (4,7%), Великобританию (4,5%), Испанию (3,5%) и Италию (2,7%). Первую десятку крупнейших экспортеров оружия замкнули Нидерланды с двухпроцентной долей на рынке.

По данным SIPRI, объем международных поставок основных видов вооружения увеличился на 14% в период между 2006-10 и 2011-15. На пятерых крупнейших поставщиков в 2011-15 США, России, Китая, Франции и Германия пришлось 74% объема экспорта.

Отмечается, что США и Россия неизменно остаются самым крупным поставщикам с 1950 года.

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В своей статье для ZN.UA директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак пишет, что Украине следует пустить в массовое производство собственную крылатую ракету и оперативно-тактический ракетный комплекс, которые составят основу украинских сил сдерживания.

Напомним, 2 декабря успешно завершились контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет на юге Украины.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина поставка экспорт оружие
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