Украина вдвое увеличила выручку от экспорта железорудного сырья

Основными покупателями стали Китай, Польша и Австрия.
За отчетный период было экспортировано 12 млн т ЖРС (на 15,8% меньше, чем за январь-апрель 2016 г.), доля которого в общем объеме валютной выручки страны от экспорта составила 6,9%.
Основными покупателями украинского ЖРС стали: Китай - 30% выручки, Польша - 10,6%, Австрия - 10,4%.
При этом за четыре месяца 2017 г. импорт ЖРС в натуральном выражении составил 201,8 тыс т, в денежном эквиваленте - $ 21,6 млн. Почти все железорудное сырье импортировалось из России.
Напомним, что в рейтинге по объемам производства стали международной ассоциации Worldsteel в январе Украина заняла 10 место среди 66 стран.
УНИАН