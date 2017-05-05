Украина вдвое увеличила выручку от экспорта железорудного сырья

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Основными покупателями стали Китай, Польша и Австрия.

Выручка от экспорта железорудного сырья растет, хотя сам экспорт падает branex / Depositphotos

Украинскиев январе-апреле 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличили выручку от экспорта железорудного сырья на 85% - до $ 947,4 млн с $ 511,3 млн, сообщает " УНИАН " со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

За отчетный период было экспортировано 12 млн т ЖРС (на 15,8% меньше, чем за январь-апрель 2016 г.), доля которого в общем объеме валютной выручки страны от экспорта составила 6,9%.

Основными покупателями украинского ЖРС стали: Китай - 30% выручки, Польша - 10,6%, Австрия - 10,4%.

При этом за четыре месяца 2017 г. импорт ЖРС в натуральном выражении составил 201,8 тыс т, в денежном эквиваленте - $ 21,6 млн. Почти все железорудное сырье импортировалось из России.

Напомним, что в рейтинге по объемам производства стали международной ассоциации Worldsteel в январе Украина заняла 10 место среди 66 стран.