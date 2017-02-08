Украина в январе 2017 года увеличила добычу угля на 16,9%

Производство энергетического угля возросло на 27,8%, коксующегося – снизилось на 19,7%.

Добыча энергетического угля продолжает расти

Угледобывающие предприятия Украины в январе 2017 года по сравнению с аналогичнім периодом 2016 года увеличили добычу рядового угля на 16,9% (на 529,2 тыс. тонн) – до 3 млн 659,7 тыс. тонн, сообщает Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.

При этом добыча коксующегося угля снизилась на 19,7% (на 141,7 тыс. тонн) – до 575,8 тыс. тонн, тогда как энергетического возросла на 27,8% (на 670,9 тыс. тонн) – до 3 млн 83,9 тыс. тонн.

Угледобывающие предприятия, которые входят в сферу управления Минэнергоугля, в январе этого года увеличили добычу на 1,7% (на 8 тыс. тонн) – до 466,5 тыс. тонн, в том числе добыча коксующегося угля сократилась на 20,5% (на 26 тыс. тонн) – до 100,7 тыс. тонн, тогда как энергетического возросла на 10,3% (на 34,1 тыс. тонн) – до 365,9 тыс. тонн.

Шахты Донецкой области в минувшем месяце обеспечили добычу 1 млн 263,5 тыс. тонн угля (+1,3% к январю-2016), Луганской – 641,5 тыс. тонн (+74,7%), Днепропетровской – 1,602 млн тонн (+13,9%), Львовской – 142,4 тыс. тонн (+59,1%), Волынской – 10,3 тыс. тонн (-49,3%).

Украина в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличила добычу рядового угля на 2,8% (на 1 млн 119,4 тыс. тонн) – до 40 млн 864,1 тыс. тонн. В том числе добыча коксующегося угля возросла на 0,4% (на 36,3 тыс. тонн) – до 8 млн 361,4 тыс. тонн, энергетического – на 3,4% (на 1 млн 83,1 тыс. тонн), до 32 млн 502,7 тыс. тонн.

Напомним, Кабмин не заложил ренту на уголь в госбюджете-2017. На следующий год для угольной отрасли предусмотрены 1,8 млрд грн, в том числе миллиард - на компенсацию шахтам себестоимости.

Ранее Минэнергоугля разработало и согласовало с Минфином концепцию Государственной целевой программы реформирования угольной отрасли до 2020 года.