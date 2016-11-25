Украина в течение года обходится без российского газа

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Украина на протяжении года не покупала у российского "Газпрома" природный газ, перейдя на поставки из Европы.

Украина празднует годовщину отказа от российского газа Василий Артюшенко, ZN.UA

Сегодня исполняется год, как НАК "Нафтогаз Украины" не импортирует газ со стороны Российской Федерации. За период с 26 ноября 2015 года по 25 ноября 2016 года Украина получила из Европы около 10,7 млрд куб. м газа.

"Эта дата является знаковой для независимой Украины, поскольку еще три года назад газ был главным символом политической и экономической зависимости нашего государства от северного соседа. Эта зависимость реализовывалась за счет объемов поставок и цены на российский газ и принуждала Украину к политическим и экономическим уступкам", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

По данным компании, отказ от одного поставщика привел к существенным изменениям на рынке. В частности, страна быстро интегрируется в европейское энергетическое пространство. Доля частных импортеров газа выросла с 1% в 2014 году до 26% за 10 мес. 2016 года. Либерализован рынок газа для коммерческих потребителей, причем доля частных поставщиков на нем составила 78% в 2015 году и продолжает увеличиваться в 2016 году.

Также начата реформа корпоративного управления "Нафтогаза", одной из крупнейших украинских государственных компаний.

За последнее время "Нафтогаз" превратился из едва ли не самой убыточной компании Восточной Европы в крупнейший источник дохода для бюджета Украины. В 2014 году дефицит "Нафтогаза" составил 6,2% ВВП. В 2016 году "Нафтогаз" впервые за много лет является прибыльным и не требует финансовых вливаний из госбюджета. В текущем году "Нафтогаз" планирует заплатить около 60 млрд грн налогов, или более 10% общих доходов государственного бюджета Украины.

В 2015 году импорт газа в Украине составил 16,478 млрд куб. м, чуть более 6,1 млрд куб. м из которых составили закупки у России.

В начале ноября премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что, наращивая объемы добычи природного газа, Украина к 2020 году может отказаться от импорта голубого топлива.