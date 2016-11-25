Украина в течение года обходится без российского газа

Украина на протяжении года не покупала у российского "Газпрома" природный газ, перейдя на поставки из Европы.
"Эта дата является знаковой для независимой Украины, поскольку еще три года назад газ был главным символом политической и экономической зависимости нашего государства от северного соседа. Эта зависимость реализовывалась за счет объемов поставок и цены на российский газ и принуждала Украину к политическим и экономическим уступкам", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
По данным компании, отказ от одного поставщика привел к существенным изменениям на рынке. В частности, страна быстро интегрируется в европейское энергетическое пространство. Доля частных импортеров газа выросла с 1% в 2014 году до 26% за 10 мес. 2016 года. Либерализован рынок газа для коммерческих потребителей, причем доля частных поставщиков на нем составила 78% в 2015 году и продолжает увеличиваться в 2016 году.
Также начата реформа корпоративного управления "Нафтогаза", одной из крупнейших украинских государственных компаний.
За последнее время "Нафтогаз" превратился из едва ли не самой убыточной компании Восточной Европы в крупнейший источник дохода для бюджета Украины. В 2014 году дефицит "Нафтогаза" составил 6,2% ВВП. В 2016 году "Нафтогаз" впервые за много лет является прибыльным и не требует финансовых вливаний из госбюджета. В текущем году "Нафтогаз" планирует заплатить около 60 млрд грн налогов, или более 10% общих доходов государственного бюджета Украины.
В 2015 году импорт газа в Украине составил 16,478 млрд куб. м, чуть более 6,1 млрд куб. м из которых составили закупки у России.
В начале ноября премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что, наращивая объемы добычи природного газа, Украина к 2020 году может отказаться от импорта голубого топлива.ZN.UA