Украина увеличила экспорт аграрной продукции почти на 40%

Доля экспорта аграрной продукции в общей структуре экспорта выросла до 44%.

Экспорт агропродукции продолжает расти Agronews

Сальдо внешней торговли Украиныпо итогам первого квартала 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросло на 37,7% и составило $ 3,5 млрд. Об этом сообщает УКАБ

Экспорт аграрной продукции в первом квартале 2017 года составил $ 4,6 млрд (+ 38,6% к прошлогодним показателям), а импорт - $ 1,1 млрд (-4% к прошлогодним данным).

Наибольший рост экспорта наблюдался в сегментах: растениеводство, жиры и масла. Экспорт растениеводческой продукции вырос на 35% (+$ 598,1 млн) - в основном за счет увеличения поставок соевых бобов и кукурузы. Экспорт жиров и масел вырос на 35,6% (+$ 336,4 млн). Основной наращивания поставок, как и в прошлом году, остается подсолнечное масло (+$ 315,6 млн).

Доля экспорта аграрной продукции в общей структуре экспорта из Украины выросла с 42,6% в первом квартале 2016 года до 44% в аналогичном периоде 2017 года.

При этом по импорту наблюдалось сокращение по всем категориям. В основном сократились закупки продукции растениеводства на 4% (-$ 19 млн), а именно семян и плодов масличных культур и риса. Также наблюдается сокращение импорта продукции животноводства - на 7% (-$ 11,8 млн) за счет уменьшения закупок рыбы и сливочного масла.

Доля аграрного импорта в структуре общего импорта Украины сократилась с 13% в первом квартале 2016 года до 9,8% в первом квартале 2017 года.

Напомним, что Украина вошла в топ-3 стран - крупнейших экспортеров аграрной продукции на рынок Европейского союза.

Ранее сообщалось, что, по оценкам Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт украинской аграрной продукции в страны ЕС в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился почти на 1,6% и составил $ 4 млрд 242,4 млн.