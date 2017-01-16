Украина установила рекорд по сбору зерновых

Установлены рекордные показатели по урожайности пшеницы, ржи, кукурузы и гороха.

В 2016 году установлен рекордный показатель по урожайности пшеницы - 42,1 ц/га infoindustria.com.ua

В 2016 году производство зерновых и зернобобовых культур составило 66 миллионов тонн, что стало рекордным в истории Украины и на 5,9 млн тонн больше, чем в 2015 году, сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Также в 2016 году установлены рекордные показатели за историю независимой Украины по урожайности пшеницы (42,1 ц/га), ржи (27,3 ц/га), кукурузы (66,0 ц/га) и гороха (31,3 ц/га)", - говорится в сообщении.

В ноябре 2016 года, в Минагропроде прогнозировали урожай зерновых на уровне 64 млн тонн.

По данным Госстата, рекордный урожай зерна и зернобобовых культур был собран в Украине в 2014 году - 63,9 млн тонн. В 2015 году урожай снизился до 60,1 млн тонн.