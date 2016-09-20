Украина сумела конфисковать у коррупционеров лишь 78 тысяч грн из запланированных 7,7 млрд

В 2017 году Минфин хочет направить в бюджет более 10 млрд грн конфискованных средств.

Украинский бюджет недополучил 7 млрд грн, которые так и не удалось конфисковать sachek / Depositphotos

В период с января по июль текущего года в государственный бюджет поступило 78 тысяч грн, конфискованных у коррупционеров, в то время как бюджет на 2016 год предусматривает поступления по данной статье в размере 7,75 млрд грн.

Как сообщают "Наші гроші", ссылаясь на данные отчета о выполнении Государственного бюджета Украины за январь-июль 2016 года, по статье "Конфискованные средства и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения" (код бюджетной классификации ­– 50080100), в госбюджет было зачислено 78 382 грн.

В то же время, бюджетный план на 2016 год предусматриваетпоступление средств по данной статье в размере 7,75 млрд грн.

При этом, отмечается, что в проекте бюджета на 2017 год поступления по данной статье ожидаются на уровне 10,5 млрд грн.

Напомним, в июле министр финансов Александр Данилюк заявил, что не считает реалистичным возвращение в государственный бюджет арестованных средств представителей режима Януковича в 2016 году.

Данилюк подчеркнул, что данная ситуация негативно влияет на бюджетный процесс, уточнив, что в доходную часть бюджет этого года были заложены 7,7 миллиардов гривень от запланированной конфискации.

"Такой подход к формированию бюджета – когда мы закладываем, а потом не получаем – необходимо прекращать. Эти средства необходимо конфисковать законным путем как можно быстрее, они должны работать на людей", – подытожил глава Минфина.