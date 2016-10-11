Украина стала лидером по экспорту муки в мире

Украина опередила США и РФ.

Украина в 2015-2016 маркетинговом году экспортировала за рубеж 344 тыс. тонн муки стоимостью $ 72,9 млн и стала, таким образом, мировым лидером по поставках этой продукции.

"Украина стала мировым лидером экспорта муки, опередив США и РФ", - написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

По его мнению, это "победа наших хлеборобов".

Примечательно, что стоимость украинской муки остается самой низкой в мире, по этому показателю Украина является аутсайдером.

Крупнейшей страной-потребителем украинской муки стала КНДР.

США, которые экспортировали не намного меньший объем зерна (303 тыс. тонн), заработали на этом $ 151 млн, то есть в 2 раза больше, чем Украина.

Россия поставила за рубеж 289 тыс. тонн стоимостью $ 87,6 млн.

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