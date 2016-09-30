Украина сможет дополнительно поставлять товары в ЕС на $ 200 млн

Доля ЕС в общей структуре внешнеторгового оборота сельскохозяйственной продукции Украины составляет 33,9%.
"Я имею хорошую новость. Еврокомиссия одобрила предоставление дополнительного доступа украинскому бизнесу в дополнение к существующим в аграрной и промышленной сфере", - сказала она сегодня в Киеве на брифинге.
По словам Мальмстрем, для вступления данного решения в силу оно должно быть утверждено Советом ЕС и Европарламентом.
Еврокомиссия, в частности, увеличила квоту на крупы и обработанное зерно на 7,8 тыс. тонн, овес - 4 тыс. тонн, кукурузу - 650 тыс. тонн, мед - 3 тыс. тонн, пшеницу - 100 тыс. тонн, виноградный сок - 500 тонн, переработанные томаты - 5 тыс. тонн, ячмень – 350 тыс. тонн.
Доля ЕС в общей структуре внешнеторгового оборота сельскохозяйственной продукции Украины сейчас составляет 33,9%. Благодаря новым квотам, страна сможет нарастить объемы торговли с ЕС дополнительно почти на 200 млн долларов.
Напомним, что Соглашение о ЗСТ между Украиной и ЕС вступило в силу с 1 января 2016 года. Введение свободной торговли устраняет 97% тарифов на украинские товары и снижение среднего тарифа на украинский экспорт с 7,6% до 0,5%.Интерфакс-Украина