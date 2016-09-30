Украина сможет дополнительно поставлять товары в ЕС на $ 200 млн

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Доля ЕС в общей структуре внешнеторгового оборота сельскохозяйственной продукции Украины составляет 33,9%.

В Евросоюзе станет больше товаров из Украины Василий Артюшенко, ZN.UA

Еврокомиссия одобрила увеличение квот на сельскохозяйственную продукцию из Украины, сообщила комиссар Евросоюза по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем

"Я имею хорошую новость. Еврокомиссия одобрила предоставление дополнительного доступа украинскому бизнесу в дополнение к существующим в аграрной и промышленной сфере", - сказала она сегодня в Киеве на брифинге.

По словам Мальмстрем, для вступления данного решения в силу оно должно быть утверждено Советом ЕС и Европарламентом.

Еврокомиссия, в частности, увеличила квоту на крупы и обработанное зерно на 7,8 тыс. тонн, овес - 4 тыс. тонн, кукурузу - 650 тыс. тонн, мед - 3 тыс. тонн, пшеницу - 100 тыс. тонн, виноградный сок - 500 тонн, переработанные томаты - 5 тыс. тонн, ячмень – 350 тыс. тонн.

Доля ЕС в общей структуре внешнеторгового оборота сельскохозяйственной продукции Украины сейчас составляет 33,9%. Благодаря новым квотам, страна сможет нарастить объемы торговли с ЕС дополнительно почти на 200 млн долларов.

Напомним, что Соглашение о ЗСТ между Украиной и ЕС вступило в силу с 1 января 2016 года. Введение свободной торговли устраняет 97% тарифов на украинские товары и снижение среднего тарифа на украинский экспорт с 7,6% до 0,5%.