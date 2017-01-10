Украина с начала зимы сократила отбор газа из ПХГ на 19%

Отбор газа из подземных хранилищ в текущем отопительном сезоне составляет 3,27 млрд куб. м, что значительно меньше, чем в прошлом году (4,07 млрд куб. м).

В "Нафтогазе" отчитались, сколько сожгли газа utg.ua

Этой зимой отбор газа из подземных хранилищ на 19% меньше, чем прошлой зимой (и на 45% меньше, чем зимой 2014-2015 года), сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" на своей странице в Facebook.

"Любим сидеть вечером в теплой комнате за чашкой душистого чая и читать зраду про то, как Украина замерзнет. Вот-вот", говорится в сообщении.

Украина на начало отопительного сезона закачала в подземные хранилища 14,7 млрд куб м газа.

25 ноября 2016 года исполнился ровно год, как НАК "Нафтогаз Украины" прекратил импорт газа со стороны Российской Федерации. За этот период Украина получила из Европы около 10,7 млрд куб. м газа.