Украина с начала отопительного сезона на 3% снизила запасы газа в ПХГ

Запасы газа в хранилищах сократились почти на полмиллиарда кубов.

За месяц с начала отопительного сезона Украина использовала 3,3%, или 479,64 млн куб. м своих запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ). Таким образом, в хранилищах находится 14,252 млрд куб. м газа по состоянию на 13 ноября, свидетельствуют данные оператора украинской ГТС компании "Укртрансгаз".

Отбор газа из ПХГ в сутки 12 ноября составил 19,51 млн куб. м, с начала ноября использовано 218,59 млн куб. м.

Импорт газа составил 51,866 млн куб. м, основной объем поступал с территории Словакии – 42,771 млн куб. м, а также Венгрии – 5,218 млн куб. м и Польши – 3,877 млн куб. м.

Украина также использует газ собственной добычи - в сутки 12 ноября было добыто 56,052 млн куб. м газа. Основной объем обеспечивает государственная "Укргаздобыча" (39,857 млн куб. м), полугосударственная "Укрнафта" – 3,474 млн куб. м, другие компании – 12,721 млн куб. м.

Транзит газа через ГТС Украины в текущем месяце находится на высоком, как для последних годов, уровне. По итогам 1-12 ноября он составил 3 млрд 253,9 млн куб. м, что соответствует месячному показателю более 8 млрд куб. м.

Напомним, в нынешнем году отбор газа из хранилищ начался 16 октября с запасами в 14,7 млрд куб м газа. В прошлом году Украина начала отбор газа из ПХГ с 30 октября 2015 года при наличии запасов в объеме 17,064 млрд куб. м газа, завершив его 6 апреля с запасами 8 млрд 437,5 млн куб. м.

В НАК "Нафтогаз Украины" считают сформированные в подземных хранилищах запасы газа достаточными для прохождения отопительного сезона и заявляют, что располагают техническими возможностями для дополнительного импорта на случай суровой зимы.