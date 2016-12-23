Украина предстала перед величайшим испытанием в банковской системе – Bloomberg

Однако эксперты с оптимизмом ожидают укрепления доверия в украинской финансовой сфере.

Эксперты ждут ослабления регулирования со стороны Нацбанка после национализации "Приватбанка". phl.com.ua

Для, чья постсоветская экономика истощена революцией и войной, попытки провести капитальных ремонт банковского сектора стали редкой хорошей новостью. Восстановление доверия к заемщикам – это ключ к резкому оживлению потока кредитов и укреплении небольшого восстановления от рецессии.

Сохранение выплат в рамках программы финансовой помощи от МВФ на 17,5 миллиардов долларов требует также преобразования финансовой системы в более надежную. И национализация крупнейшего банка в стране, которым стал "Приватбанк", завершает этот процесс. Об этом сегодня пишет Bloomberg.

"Когда в украинской банковской системе "из комнаты убрали слона", кажется, путь к дальнейшему финансированию МВФ открыт", - сказал исполнительный директор и основатель инвестиционного банка SP Advisors Ник Пиацца.

"Мы надеемся, что центральный банк изменит центр своего внимания с борьбы против "банков-зомби" на рекапитализацию и снятие жесткой регуляции, вдохнет жизнь в искалеченный банковский сектор и поможет построить долгосрочный экономический рост", - добавил он.

Издание пишет, что план реконструкции банковской системы был составлен совместно с МВФ. Многие в ней не смогли справиться с политическими потрясениями и обвалом ВВП на 15,5%. Другие провалили стресс-тесты.

Национализация же "отправила сильный сигнал о намерениях страны проводить структурные реформы", считают эксперты BMI Research.

"Это укрепит уверенность инвесторов", - считают в компании.

Однако, самый большой вызов, по мнению издания, еще впереди. Нацбанк Украины обнаружил 5,6 миллиардов долларов дефицита капитала в "Приватбанке". Более 97% займов были сделаны "причастным сторонам". Процесс не прошел безболезненно. Впервые за месяц Киеву пришлось вмешаться и потратить 50 миллионов долларов на поддержку курса гривны. После новостей о "Приватбанке" украинская валюта подешевела на 0,9% и в среду возобновилась на 0,2%.

В Empire State Capital Partners считают это свидетельством того, что "проблемы банка были значительно глубже, чем об этом говорили в официальных заявлениях". Однако, в Нацбанке ожидают восстановление прибыльности банковского сектора уже в 2017 году.

"Когда машина заработает, вы увидите рост кредитования", - сказал управляющий директор по вопросам Украины, Молдовы и Беларуси в ЕБРР Франсуа Малиг, который может купить долю в "Приватбанке" после реструктуризации, - "Все дело только в восстановлении доверия".

Напомним, что Кабинет министров Украины на заседании 18 декабря принял решение о национализации Приватбанка. Согласно решению, Министерство финансов выкупит 100% его акций за 1 грн. После этого Минфин примет участие в докапитализации банка путем приобретения акций дополнительной эмиссии. Кабмин также поручил Минфину выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии Приватбанка.

Подробнее о сценариях и проблемах возможной национализации Приватбанка читайте в статье Юлии Самаевой "Приват" — государство: за ход до мата" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".