Украина потеряла еще шесть позиций в рейтинге конкурентоспособности

Украина продолжает терять позиции из-за высокой коррупции, непредсказуемой политики, инфляции и бюрократии.

коллаж ZN.UA

Украина потеряла еще шесть позиций и опустилась на 85-е место с 79-го в новом рейтинге глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index 2015, GCI), который ежегодно составляется Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

Рейтинг формируется на основе статистики за предыдущий год и опросов нескольких тысяч экспертов из более чем 100 стран мира.

В десятке лидеров рейтинга Швейцария, Сингапур, США, Нидерланды, Германия, Швеция, Великобритания, Япония, Гонконг, Финляндия. Состав первой пятерки за год не изменился.

При этом Россия второй год подряд демонстрирует рост, поднявшись еще на 2 строчки, до 43 места.

Всего в рейтинге 138 стран. Индекс глобальной конкурентоспособности ВЭФ включает 12 показателей конкурентоспособности и составляется ежегодно с 1979 года.

Подробнее о позиции Украины читайте на сайте Всемирного экономического форума.

Наиболее проблемными факторами, влияющими на ведение бизнеса в Украине, в рейтинге отмечаются коррупция, политическая нестабильность, инфляция, неэффективная государственная бюрократия, а также доступ к финансированию.

Примечательно, что налоговая и валютная политики не являются самыми большими проблемами Украины: так, позиция "ставки налогов", "налоговые правила", "валютное регулирование" занимают средние позиции в рейтинге.

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация, созданная в 1971 году и наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. Членами форума являются около 1000 крупных компаний и организаций из разных стран мира.