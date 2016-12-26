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Украина получила заказанные 27 лет назад баржи

26 декабря в 21:49
Компания могла договориться с австрийским производителем. 
баржа
Украинское дунайское пароходство 27 лет не могло получить заказанные баржи
 
Государственная судоходная компания "Украинское Дунайское пароходство" получила от Австрии 60 барж типа Европа-IIБ, которые заказали еще в Советском Союзе в 1989 году, сообщила пресс-служба компании. 
 
Еще советские заказчики внесли аванс в размере 15% от стоимости барж, остальную сумму с процентами компания должна была погашать по графику. Однако из-за развала СССР, экономического кризиса и войны в Югославии 25-летний график выплат часто срывался, затем платежи совсем прекратились в связи с финансовыми проблемами. 
 
"По состоянию на декабрь 2014 года остаток самого долга за строительство барж составил более 7 миллионов евро и порядка 2 млн. евро - по процентам. В результате длительных переговоров Украинскому Дунайскому пароходству в 2015 году удалось достичь договоренности с BAWAG leasing GmbH и Австрийским контрольным банком (Österreichische Kontrollbank AG, OeKB), выступившим гарантом правительства Австрии, о снижении задолженности на 90% – до 1,5 миллиона евро, при условии ее погашения по согласованному графику до 30 ноября 2016 года", - сообщила компания. 
 
24 ноября текущего года долг полностью погашен, и уже 13 декабря в Вене была нотариально оформлена передача 60 барж в собственность группы компаний "Украинского Дунайского пароходства".
 
Баржи-секции типа "Европа-IIБ" УДП-1601-1630, УДП 1900-1930 построены на судоверфи в Линце (Австрия) и предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов. Длина барж 76,5 м, ширина – 11 м, осадка – 2,7 м, грузоподъемность – 1717 тонн.
 
 
Как сообщалось, Россия отстояла свои права на комплекс зданий и участков бывшего Дунайского морского пароходства, располагающиеся в Вене, на которые претендовала Украина, сообщил пресс-секретарь Управделами президента РФ Виктор Хреков. 
По материалам: ZN.UA
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