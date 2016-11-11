Украина получила от ЕИБ кредит в 200 млн евро на развитие общественного транспорта

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За счет средств планируется обновить парк общественного транспорта в около двадцати украинских городах.

Украина получит средства на закупку новых автобусов, троллейбусов и трамваев КГГА

Украина и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в пятницу, 11 ноября, подписали финансовое соглашение о выделении 200 млн евро на совершенствование инфраструктуры общественного транспорта в 20-ти городах Украины.



Финансовая помощь позволит местным властям привлечь льготные кредитные средства и направить их на обновление парка трамваев, троллейбусов, автобусов, вагонов метро, строительства новых и реконструкции имеющихся трамвайных и троллейбусных линий, тяговых подстанции и т.д.

Средства получат Киев, Белая Церковь, Винница, Кременчуг, Луцк, Львов, Одесса, Сумы, Тернополь, Харьков, Чернигов и других города.

Ранее в Мининфраструктуре отмечали, что развитие городского транспорта в Украине с 1991 года практически остановилось из-за отсутствия средств в местных бюджетах, что привело к резкому сокращению его количества до 6,2 тыс. с 12,3 тыс. единиц, из которых 80% критически изношены и подлежат замене.