Украина получила 1 млрд долларов от еврооблигаций под гарантии США

Третий выпуск облигаций под американские гарантии должен был осуществлен еще год назад, но задержался из-за реформ.

Про миллиард долларов министр финансов Украины сообщил в своем Фейсбуке Андрей Товстыженко, ZN.UA

Украина получила 1 млрд долларов от выпуска еврооблигаций под гарантии США, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"1 млрд долларов от выпуска еврооблигаций под гарантии США поступили на счет Украины", - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, что в конце сентября Украина разместила пятилетние еврооблигации на 1 млрд долларов под гарантии США.

Первый выпуск еврооблигаций на 1 млрд долларов под госгарантии США еще был осуществлен два года назад, в мае 2014 года. Второй транш госгарантий Украина получила спустя год, в мае 2015-го.

Ожидалось, что Украина получит третий транш на 1 млрд еще осенью 2015 года. Однако США связали его выделение с проведением реформ в Украине, в том числе, антикоррупционных, а также с решением МВФ о выделении своего кредита.

Гарантии правительства США обеспечивают 100%-ную выплату заемщиком (Украиной) основной суммы займа и начисленных по нему процентов.