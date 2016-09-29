Украина получила 1 млрд долларов от еврооблигаций под гарантии США

Третий выпуск облигаций под американские гарантии должен был осуществлен еще год назад, но задержался из-за реформ.
"1 млрд долларов от выпуска еврооблигаций под гарантии США поступили на счет Украины", - написал он на своей странице в Facebook.
Напомним, что в конце сентября Украина разместила пятилетние еврооблигации на 1 млрд долларов под гарантии США.
Первый выпуск еврооблигаций на 1 млрд долларов под госгарантии США еще был осуществлен два года назад, в мае 2014 года. Второй транш госгарантий Украина получила спустя год, в мае 2015-го.
Ожидалось, что Украина получит третий транш на 1 млрд еще осенью 2015 года. Однако США связали его выделение с проведением реформ в Украине, в том числе, антикоррупционных, а также с решением МВФ о выделении своего кредита.
Гарантии правительства США обеспечивают 100%-ную выплату заемщиком (Украиной) основной суммы займа и начисленных по нему процентов.ZN.UA