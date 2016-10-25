Украина поднялась в рейтинге Doing Business на 80-ю позицию

За прошедший год Украина смогла лишь на 3 позиции улучшить свои показатели в общем рейтинге легкости ведения бизнеса. Впрочем, в сфере налогообложения рост позиций более значительный – со 107 до 84-го места.

Украина смогла значительно улучшить позиции в сфере налогообложения Андрей Товстыженко, ZN.UA

Украина поднялась до 80-й позиции в рейтинге Doing Business–2017 с 83-й, которой достигла год назад. Об этом сообщил президент Петр Порошенко со ссылкой на свежие данные Всемирного банка. Он отметил, что эта информация будет опубликована ВБ официально только через 1,5 часа.

"Сегодня мы получили эти результаты, которые сейчас будут обнародованы (Всемирным банком – ред.), и мы также можем говорить о том, что первые результаты уже на сегодняшний день нуждаются в дополнительном пояснении. Еще раз подчеркиваю, что в 2011, 2012, 2013 годах Украина находилась на 149-м, 152-м месте. На сегодняшний день позиция Украины будет 80-я... Общее двукратное повышение Украины – это оценка тех усилий, которые мы совместно прилагаем для проведения реформ в нашей стране", - сказал он на заседании Нацсовета реформ во вторник, 25 октября.

В сфере налогообложения Украина поднялась с 107-го до 84-го места, в сфере защиты инвесторов Украина поднялась на 18 ступенек, на позиции "обеспечение выполнения контрактов" – на 17 ступеней.

Как сообщалось, в рейтинге "Doing Business-2016" Украина за год поднялась с 96-го (87-го по новой методологии подсчета) на 83 место. По данным Всемирного банка, в сфере легкости начала ведения бизнеса Украина занимала 30-е место из 189. Стране удалось сократить время, необходимое для регистрации налогоплательщиков НДС, был также отменен сбор за регистрацию бизнеса. Помимо того, Украина поднялась со 185-го на 137 место по показателю доступности электроэнергии: на сегодня подключение бизнеса к электросетям занимает 263 дня. В то же время страна опустилась с 43-й на 98 позицию по показателю обеспечения выполнения контрактов, а по показателю получения разрешения на строительство – с 70-й на 140-ю.

По среднему подсчету экспертов Всемирного банка, один пункт в рейтинге Doing Business, приносит государству до $ 600 млн инвестиций.

В то же время ZN.UA неоднократно писало о том, что улучшение позиций Украины не отразится и на ее инвестиционной привлекательности. Инвесторы в первую очередь учитывают реальную ситуацию, а не ее место в Топ-100.