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Украина подала иск в ВТО против РФ из-за ограничения транзита

13 февраля в 11:16

Около 79% экспортных поставок из Украины в Казахстан и 95% в Кыргызстан пострадали от ограничений и частичного запрета со стороны РФ.

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Украина подала иск против РФ в ВТО относительно ограничения транзита
Василий Артюшенко, ZN.UA
Украина направила во Всемирную организацию торговли требование о создании группы экспертов в рамках дела о многочисленных ограничениях транзита через территорию России, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

"9 февраля 2017 года Украина направила в ВТО требование о создании Группы экспертов в рамках дела о многочисленных ограничений транзита с территории Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны: Казахстан и Кыргызстан", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента применения Украиной положений Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС с 1 января 2016 года, РФ ввела ограничения транзитного движения автомобильными и железнодорожными путями с территории Украины через территорию России в Казахстан, а с 1 июля 2016 года и в Кыргызстан.

В Минэкономразвития добавили, что по оценкам экспертов, около 79% экспортных поставок из Украины в Казахстан и 95% до Кыргызстана пострадали от ограничений и частичного запрета со стороны РФ.

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Напомним, 26 сентября 2016 года Кабинет министров принял решение нанять юридических советников для защиты прав и интересов страны в споре с Россией в Органе урегулирования споров Всемирной торговой организации.

Ранее сообщалось, что Украина начала процедуру обжалования во Всемирной торговой организации решение Российской Федерации о введении эмбарго на транзит украинских товаров через российскую территорию в направлении третьих стран.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина ограничения Россия транзит Казахстан Кыргызстан ВТО
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