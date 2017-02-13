Украина подала иск в ВТО против РФ из-за ограничения транзита

Около 79% экспортных поставок из Украины в Казахстан и 95% в Кыргызстан пострадали от ограничений и частичного запрета со стороны РФ.

Украина подала иск против РФ в ВТО относительно ограничения транзита Василий Артюшенко, ZN.UA

Украина направила вотребование о создании группы экспертов в рамках дела о многочисленных ограничениях транзита через территорию России, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

"9 февраля 2017 года Украина направила в ВТО требование о создании Группы экспертов в рамках дела о многочисленных ограничений транзита с территории Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны: Казахстан и Кыргызстан", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента применения Украиной положений Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС с 1 января 2016 года, РФ ввела ограничения транзитного движения автомобильными и железнодорожными путями с территории Украины через территорию России в Казахстан, а с 1 июля 2016 года и в Кыргызстан.

В Минэкономразвития добавили, что по оценкам экспертов, около 79% экспортных поставок из Украины в Казахстан и 95% до Кыргызстана пострадали от ограничений и частичного запрета со стороны РФ.

Напомним, 26 сентября 2016 года Кабинет министров принял решение нанять юридических советников для защиты прав и интересов страны в споре с Россией в Органе урегулирования споров Всемирной торговой организации.

Ранее сообщалось, что Украина начала процедуру обжалования во Всемирной торговой организации решение Российской Федерации о введении эмбарго на транзит украинских товаров через российскую территорию в направлении третьих стран.