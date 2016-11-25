Украина планирует вернуться на рынок еврооблигаций во второй половине 2017 года

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Первый после долгого перерыва выпуск будет небольшим. Уже сейчас проходят встречи с инвесторами и рейтинговыми агентствами.

Украина хочет получить деньги под 5-6% годовых Андрей Товстыженко, ZN.UA

Украина ведет подготовку к возможному возвращению на рынок коммерческих внешних заимствований, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Размещение, скорее всего, состоится во второй половине (2017) года. Мы хотим сначала улучшить рейтинг страны, так как пока он не позволяет брать в долог ниже, чем под 8% годовых. 5-6% уже можно было бы рассмотреть", – сказал министр в интервью журналу "Фокус".

По его словам, в настоящее время уже проходят встречи с инвесторами и рейтинговыми агентствами.

Данилюк напомнил, что на днях Fitch повысило рейтинг Украины с "CCC" до "B-". "Ожидаем позитивных результатов от других агентств", – добавил он.

Министр отметил, что объем возможного выпуска еврооблигаций-2017 будет небольшим, так как финансирование от МВФ, Всемирного банка, ЕС, Европейского инвестбанка и ЕБРР имеют низкие ставки, привлекательные льготные условия и достаточно большие объемы.

В 2014-16 годах Украина ежегодно размещала на рынке пятилетние еврооблигации под гарантии США объемом по 1 млрд долларов каждый, ставка продажи в текущем году составила 1,471%. На общих рыночных условиях страна последний раз размещала евробонды в апреле 2013 года: были проданы 10-летние долларовые еврооблигации на 1,25 млрд долларов с доходностью 7,5% годовых.

Украина в ноябре 2015 года реструктуризировала внешние долги на сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро, выпустив новые облигации. Процентная ставка по новым бумагам на общую сумму 12 млрд долларов была установлена на одинаковом уровне 7,75% годовых.