Украина планирует вернуться на рынок еврооблигаций во второй половине 2017 года

Первый после долгого перерыва выпуск будет небольшим. Уже сейчас проходят встречи с инвесторами и рейтинговыми агентствами.
"Размещение, скорее всего, состоится во второй половине (2017) года. Мы хотим сначала улучшить рейтинг страны, так как пока он не позволяет брать в долог ниже, чем под 8% годовых. 5-6% уже можно было бы рассмотреть", – сказал министр в интервью журналу "Фокус".
По его словам, в настоящее время уже проходят встречи с инвесторами и рейтинговыми агентствами.
Данилюк напомнил, что на днях Fitch повысило рейтинг Украины с "CCC" до "B-". "Ожидаем позитивных результатов от других агентств", – добавил он.
Министр отметил, что объем возможного выпуска еврооблигаций-2017 будет небольшим, так как финансирование от МВФ, Всемирного банка, ЕС, Европейского инвестбанка и ЕБРР имеют низкие ставки, привлекательные льготные условия и достаточно большие объемы.
В 2014-16 годах Украина ежегодно размещала на рынке пятилетние еврооблигации под гарантии США объемом по 1 млрд долларов каждый, ставка продажи в текущем году составила 1,471%. На общих рыночных условиях страна последний раз размещала евробонды в апреле 2013 года: были проданы 10-летние долларовые еврооблигации на 1,25 млрд долларов с доходностью 7,5% годовых.
Украина в ноябре 2015 года реструктуризировала внешние долги на сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро, выпустив новые облигации. Процентная ставка по новым бумагам на общую сумму 12 млрд долларов была установлена на одинаковом уровне 7,75% годовых.Интерфакс-Украина , ZN.UA , Фокус ,