Украина пересмотрит антидемпинговые пошлины на селитру из РФ

Существующий уровень пошлин с 20,51 до 36,03% не ограничивает импорт.

Селитра из России может подорожать volynnews.com

Украина начала промежуточный пересмотрв отношении импорта аммиачной селитры из России, сообщает Минэкономразвития РФ.

Российские производители и экспортеры могут до 5 мая зарегистрироваться в качестве заинтересованной стороны в этой процедуре и до 25 мая направить в министерство экономического развития и торговли Украины комментарии и другую информацию в отношении промежуточного пересмотра антидемпинговых мер.

Напомним, что Украина в 2008 году ввела антидемпинговые пошлины в отношении российской аммиачной селитры на уровне 11,91% сроком на пять лет для всех предприятий, за исключением сотрудничавших с Минэкономики - АО "Дорогобуж" (входит в группу "Акрон") и МХК "ЕвроХим", для которых они были определены на уровне соответственно 9,76% и 10,78%.

Затем "ЕвроХим" в октябре 2010 года добился отмены пошлины для своей аммиачной селитры.

Однако в 2014 году в рамках промежуточного пересмотра пошлины на российскую аммиачную селитру были повышены до 36,03%, срок действия меры продлен на пять лет. При этом размер пошлины для "Дорогобужа" был увеличен до 20,51%, для "ЕвроХима" было установлено то же значение пошлин, что и для остальных российских производителей - 36,03%.

Ранее сообщалось, что Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о приостановлении действия антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину некоторых азотных удобрений (карбамида и КАС) происхождением из РФ.