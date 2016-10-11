Украина оказалась мировым аутсайдером по стоимости муки на экспорт

Украинская мука - самая дешевая в мире. Больше всего ее купила КНДР.

Абсолютным мировым лидером по экспорту муки в другие страны является Турция, экспортировавшая в 2015-2016 МГ 4,95 миллиона тонн продукции. Следом за ней идут Казахстан (2,9 миллиона тонн) и ЕС (950 тысяч тонн).

Украина с результатом 344 тыс. тонн муки стала мировым аутсайдером по ее стоимости - поставки за рубеж принесли стране $ 72,9 млн.

К примеру США, которые экспортировали не намного меньший объем зерна (303 тыс. тонн), но заработали на этом $ 151 млн, то есть в два раза больше, чем Украина.

Россия поставила за рубеж 289 тыс. тонн стоимостью $ 87,6 млн.

Крупнейшей страной-потребителем украинской муки стала КНДР.