Украина обжалует решение Высокого суда Лондона об ускоренном рассмотрения иска РФ по "долгу Януковича"

Суд еще не вынес решение по сути спора, но частично удовлетворил претензии российской стороны.

Минфин подаст апелляцию на решение Высокого суда в июне thinglass / Depositphotos

Министерство финансов Украины намерено оспорить решениео рассмотрении по ускоренной процедуре иска РФ относительно погашения еврооблигаций на 3 миллиарда долларов.

В пресс-службе Минфина уточнили, что апелляция будет подана в начале июня.

Как сообщалось, 29 марта Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство российской стороны об ускоренном рассмотрении иска по "долгу Януковича".

Судья не принял во внимание аргументы украинской стороны о политическом давлении РФ на Украину, но дал разрешение на подачу апелляции.

В начале 2016 года Россия подала против Украины иск в Высокий суд Лондона с требованием выплатить 3,137 миллиардов долларов по облигациям, размещенным в 2013 году, а в июле потребовала вынесения решения по спору в ускоренном порядке.

Позиция, которую занял украинский Минфин, — судится и проиграть, на данный момент наиболее выгодная для страны с экономической точки зрения. И единственный, кто сможет заставить Украину выплатить 3 млрд долларов, — это МВФ. Однако в сентябре Совет директоров МВФ признал добросовестной позицию Украины в отношении долга перед Россией на 3 млрд долларов.

Подробнее о перспективах разбирательства относительно "долга Януковича" в Высоком суде Лондона читайте в статье Юлии Самаевой "Выигрышное поражение" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".