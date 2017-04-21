Украина не спешит с выпуском облигаций перед земельной и пенсионной реформами - WSJ

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Издание пишет, что украинское правительство собирается подождать до осени, прежде чем привлечет новый займ.

Данилюк считает, что Украине не стоит спешить с выпуском облигаций. president.gov.ua

не спешит с привлечением новых средств через международные рынки облигаций. И это впервые после начала военной агрессии со стороны России, которая привела к серьезному обвалу в украинской экономике.

Об этом сегодня пишет лояльное к Республиканской партии издание Wall Street Journal.

"Украинский министр финансов Александр Данилюк сказал в четверг, что его правительство может подождать до осени, прежде чем привлечь миллиард долларов на международном рынке облигаций после воплощения пенсионной и земельной реформы, которые откладывали уже давно", - пишет американское издание.

Данилюк также выразил надежду, что упомянутые реформы будут воплощены в следующем месяце.

"Думаю, в отношении нас на рынке уже появился аппетит. Но я думаю, что нам не стоит торопиться", - сказал министр в кулуарах весеннего совещания МВФ в Вашингтоне.

Ранее издание Bloomberg писало, что совет JPMorgan заставила трейдеров охотиться на ценные бумаги Украины. В отчете банка, который состоит из 25 страниц, указано, что выплаты за украинскими ценными бумагами трудно оценить, но скорее всего они значительно превысят их текущую цену.