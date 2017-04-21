Украина не спешит с выпуском облигаций перед земельной и пенсионной реформами - WSJ

Издание пишет, что украинское правительство собирается подождать до осени, прежде чем привлечет новый займ.
Об этом сегодня пишет лояльное к Республиканской партии издание Wall Street Journal.
"Украинский министр финансов Александр Данилюк сказал в четверг, что его правительство может подождать до осени, прежде чем привлечь миллиард долларов на международном рынке облигаций после воплощения пенсионной и земельной реформы, которые откладывали уже давно", - пишет американское издание.
Данилюк также выразил надежду, что упомянутые реформы будут воплощены в следующем месяце.
"Думаю, в отношении нас на рынке уже появился аппетит. Но я думаю, что нам не стоит торопиться", - сказал министр в кулуарах весеннего совещания МВФ в Вашингтоне.
Ранее издание Bloomberg писало, что совет JPMorgan заставила трейдеров охотиться на ценные бумаги Украины. В отчете банка, который состоит из 25 страниц, указано, что выплаты за украинскими ценными бумагами трудно оценить, но скорее всего они значительно превысят их текущую цену.ZN.UA