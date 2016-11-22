Украина не получит транш МВФ в ноябре

В Фонде считают, что Украине необходимо дополнительное время для реализации текущих задач, оговоренных в программе сотрудничества с МВФ.

МВФ не выделит займ Украине до начала декабря maxxyustas / Depositphotos

В плане работы Совета директоров Международного валютного фонда отсутствует вопрос выделения Украине следующего транша до начала декабря.

В ноябре планируется обсуждение программы сотрудничества с Финляндией. При этом украинский вопрос в плане работы Совета директоров МВФ на ноябрь отсутствует, передает "Украинская правда".

Напомним, по итогам работы миссии МВФ в Киеве с 3 по 17 ноября, в Фонде приняли решение, что Украине необходимо дополнительное время дле реализации текущих задач, оговоренных в программе сотрудничества с МВФ.

Открытая в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17 млрд долларов первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы и выделение траншей. В 2015 год Украина получила только два транша – 5 млрд долларов в марте и 1,7 млрд долларов – в августе 2015 года. В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш – на 1 млрд долларов.

Миссия Международного валютного фонда начала свою работу в Киеве в начале ноября. Как сообщили ZN.UA источники, знакомые с ходом переговоров, для решения вопроса о выделении Киеву очередного транша миссия МВФ настаивает на усилении борьбы с коррупцией, реализации пенсионной реформы, а также на сбалансированности проекта госбюджета-2017, повышении платежной дисциплины участников энергорынка и продолжении реформы налоговой службы.

Подробнее читайте в статье Юрия Сколотяного "Киев и МВФ: миссия (не)уговорима?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".