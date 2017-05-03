В I квартале текущего года в газохранилища было закачано в два раза больше топлива.

Суточный режим закачки газа в газохранилища вырос в два раза

Начиная с мая Украина нарастила темпы заполнения газохранилищ,, сообщает отдел связей с общественностью и прессой

С начала текущего года в подземные хранилища газа было закачано 0,6 млрд куб м голубого топлива, что в два раза больше от показателей за аналогичный период прошлого года.

В частности, в апреле месяце газохранилища пополнились на 0,43 млрд куб м, что также в два раза больше прошлогодних показателей.

По состоянию на сегодняшний день в отечественных ПХГ сохраняется 8,478 млрд куб м голубого топлива, а закачка происходит на пяти хранилищах.

В то же время, по информации центрального диспетчерского департамента оператора газотранспортной системы, за четыре месяца текущего общее потребление Украины составило 14 млрд куб м, что полностью соответствует показателям прошлого года.

Пресс-служба напоминает, во время прохождения текущего отопительного сезона из отечественных газохранилищ было отобрано лишь 6,7 млрд куб м голубого топлива, что на 21% меньше за показатели аналогичного периода прошлого года.

Напомним, что транзит газа в ЕС вырос на 32%.