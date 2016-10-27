Украина намерена привлечь внешнее финансирование на 9 млрд долларов

Минфин планирует выпустить еврооблигации и привлечь финансирование МВФ.

Данилюк рассказал о кредитных планах Минфина investgazeta.net

Украина в 2017 году планирует привлечь внешнее финансирование в объеме 9 млрд долларов, в том числе от МВФ и за счет выпуска еврооблигаций, сообщил в интервью агентству Bloomberg министр финансов Украины Александр Данилюк передает "Интерфакс-Украина".

Так, по словам Данилюка, Украина планирует выпустить четвертый транш еврооблигаций на 1 млрд долларов под гарантии США, привлечь 5,3 млрд долларов в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом, а также выйти на международный долговой рынок.

"Украина может впервые за три года самостоятельно выпустить евробонды. У нас нет срочной необходимости выходить на международный долговой рынок, и все это понимают, поэтому мы планируем выпустить небольшой объем, для того, чтобы инвесторы привыкли к присутствию Украины на рынке и были впоследствии готовы к более серьезному размещению", - сказал министр финансов.

Напомним, что 15 сентября, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине очередного транша в рамках программы EFF на 1 млрд долларов.

Экономические обозреватели ZN.UA Юлия Самаева и Юрий Сколотяный считают, что урезанный третий транш МВФ может стать для Украины последним, в том числе, из-за нереалистичного проекта государственного бюджета на 2017 год.

"В стране, где почти половина населения в той или иной форме является получателем социальных выплат государства, до сих пор нет достаточно ответственных политиков, способных открыто заявить о том, что украинскому бюджету это элементарно не по карману. И украинский бюджет не будет реалистичным до тех пор, пока его расходная часть будет формироваться, исходя из политических интересов, а не реальных возможностей", - отмечают авторы.

Подробнее о госбюджете и условиях МВФ читайте в статье Юлии Самаевой и Юрия Сколотяного "Печальные транше-бюджетные "торжества" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".