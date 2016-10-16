Украина начала отбор газа из подземных хранилищ

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Всего в подземные газохранилища было закачано за год 6,3 млрд куб м голубого топлива, в них сейчас хранится 14,7 млрд куб м.

Украина 16 октября приостановила закачивание газа в подземные газовые хранилища utg.ua

Украина 16 октября приостановила закачивание газа в подземные газовые хранилища и начала его отбор в объеме 1,2 млн куб м в сутки, сообщил пресс-секретарь ПАО "Укртрансгаз" Максим Белявский.

"Украина сегодня остановила закачивание газа и начала его отбор с хранилищ. Суточный режим- 1,2 млн.куб.м", - сообщил Белявский на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье, 16 октября.

По его словам, всего в подземные газохранилища было закачано за год 6,3 млрд куб м голубого топлива, в них сейчас хранится 14,7 млрд куб м, заполненность 48%.

Ранее глава "Укртрансгаза" Игорь Прокопив сообщал, что запасы газа в ПХГ Украины достигли 14,718 млрд куб. м газа, на 12-13 октября запланировано завершение закачки и начало отбора газа. Прокопив отметил, Украина войдет в отопительный сезон 2016-2017 годов с запасами газа в ПХГ 14,8 млрд куб. метра.

Глава "Укртрансгаза" также сообщил, что компания предоставила НАК "Нафтогаз Украины" дорожную карту, согласно которой потребности Украины в ежесуточном импорте до 1 марта 2017 года должны составлять 40-42 млн куб. м, и только с 1 марта необходимость в импорте снизится до 27 млн куб. м в сутки.

По его словам, до конца 2016 года Украина не будет испытывать нужды в импорте газа из РФ. В то же время он не исключил потребность страны в импорте российского газа в первом квартале 2017 года.

В конце августа Кабинет министров принял распоряжение о необходимости наращивания запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) до 17 млрд куб. м ка 1 ноября нынешнего года. Хотя ранее в НАК "Нафтогазе" планировали войти в отопительный сезон с запасами в ПХГ в объеме 14,5 млрд куб. м, пояснив меньший объем закачки общим снижением газопотребления в Украине.