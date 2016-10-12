Украина может закончить закачивание газа в ПХГ в ближайшие день-два

Глава "Укртрансгаза" прогнозирует начало отбора газа из хранилищ в связи с началом отопительного сезона.

Украина собирается начать отбор газа из ПХГ utg.ua

Запасы газа в ПХГ Украины достигли 14,718 млрд куб. м газа, и на сегодняшний день газ в подземные хранилища все еще закачивается. Однако уже на 12-13 октября запланировано завершение закачки и начало отбора газа, сообщил глава "Укртрансгаза" Игорь Прокопив.

По его данным, на сегодняшнее утро среды, 12 октября, текущее потребление газа в стране составляет 74,4 млн куб. метров.

"Если сегодня-завтра ТКЭ включатся, а они будут включаться, потому что средняя температура ниже плюс 8 градусов, то будет получаться (потребление) больше 100 млн куб. м. Это значит, что закачки ПХГ не будет. Я считаю, что закачка газа в ПХГ при таком уровне (потребления) – это сегодня или завтра – ноль кубических метров", - сказал он журналистам в Киеве в среду в кулуарах 2-го Украинского газового форума в среду, 12 октября.

Таким образом, резюмировал Прокопив, Украина войдет в отопительный сезон 2016-2017 годов с запасами газа в ПХГ 14,8 млрд куб. метра.

Глава "Укртрансгаза" также сообщил, что компания предоставила НАК "Нафтогаз Украины" дорожную карту, согласно которой потребности Украины в ежесуточном импорте до 1 марта 2017 года должны составлять 40-42 млн куб. м, и только с 1 марта необходимость в импорте снизится до 27 млн куб. м в сутки.

По его словам, до конца 2016 года Украина не будет испытывать нужды в импорте газа из РФ. В то же время он не исключил потребность страны в импорте российского газа в первом квартале 2017 года.

По данным главы "Укртрансгаза", одной из тем переговоров вице-президента Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Мароша Шевчовича, который планирует 15 октября встретиться с главой Минэнерго РФ Александром Новаком, будет вопрос возобновления трехсторонних переговоров по условиям поставок в Украину газа из РФ.

В конце августа Кабинет министров принял распоряжение о необходимости наращивания запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) до 17 млрд куб. м ка 1 ноября нынешнего года. Хотя ранее в НАК "Нафтогазе" планировали войти в отопительный сезон с запасами в ПХГ в объеме 14,5 млрд куб. м, пояснив меньший объем закачки общим снижением газопотребления в Украине.