Украина может потерять 3,6 миллиардов долларов кредита от Китая - Reuters

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Эти деньги должны были пойти на финансирование проектов в энергетическом секторе.

Украина может не получить кредит от Китая на обновление энергетической инфраструктуры. Агентство Анадолу

Причина, почему Украина может не получить 3,65 миллиардов долларов от China Development Bank, кроется в распрях между министерствами и государственной компанией

Об этом сегодня пишет Reuters, напоминая, что соглашение о кредите Киев подписал с китайским банком еще в 2012 году. Чтобы получить это финансирование, украинская сторона должна до июня предложить проекты, на которые она могла бы потратить эти деньги. Но с приближением дедлайна, "Нафтогаз" и ответственные правительственные департаменты до сих пор не поставили подписи ни на одном газовом или угольном проекте, воплощение которого можно было бы профинансировать за счет китайского кредита.

В украинском правительстве уверяют, что до крайнего срока предложат хотя бы один проект. Но не известно, согласится ли China Development Bank выделять деньги только на одно отдельное предложение вместо пакета с оценкой общей стоимости. Издание пишет, что если Украина не получит деньги от китайского банка, ей придется искать другие источники финансирования, необходимые для обновления энергетической инфраструктуры. Кроме того, это пошлет плохой сигнал для других иностранных инвесторов, чьи капиталовложения важны для восстановления украинской экономики после аннексии Крыма и войны в Донбассе.

"Сумма огромная, а кредит - под украинскими государственными гарантиями. Проект такого масштаба политический, поэтому такая проблема требует совместной позиции министров экономики, энергетики и финансов", - сказал глава "Углесинтезгаза" Андрей Супрун.

"Не хватает конвергенции в позиции между нами и министерством энергетики", - добавил он, не уточняя, в чем же конфликт между ведомствами.

Ранее сообщалось, что агрессия РФ в Украине сорвала реализацию ряда проектов, финансируемых за счет китайского кредита в $ 3,6 млрд. Об этом в интервью ZN.UA рассказала председатель наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив. По ее словам, сегодня в Украине ощущается нехватка интересных для частных инвесторов проектов с понятными сроками окупаемости.

Подробнее о проблеме привлечения в Украину иностранных инвестиций читайте в интервью Юлии Ковалив ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".