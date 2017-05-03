Украина может обратиться к Латвии относительно возвращения EUR50 млн по делу Януковича – Луценко

Латвийская сторона взыскала эти средства в госбюджет с украинских чиновников в рамках борьбы с отмыванием денег.

У Украины есть возможность попросить Латвию вернуть EUR50 млн чиновников Януковича Василий Артюшенко, ZN.UA

Решение Краматорского суда одает основание Украине обратиться к Латвии о возврате 50 млн евро, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"В решении Краматорского суда упоминаются и эти деньги. Таким образом теперь у нас есть возможность в рамках международной конвенции обратиться к Латвийскому государству с просьбой полностью или частично вернуть эти деньги в украинский бюджет", - заявил он.

Как сообщалось, 13 сентября латвийское издание "LSM" со ссылкой на расследование программы "De facto" сообщило, что Латвийская сторона взыскала в госбюджет EUR 50 млн бывших украинских высокопоставленных чиновников, арестованные в рамках борьбы с отмыванием грязных денег.

Издание напоминает, что осенью 2014 года генпрокурор Украины Виталий Ярема объявил, что у бывшего вице-премьера Украины Сергея Арбyзова в банках Латвии арестованы $ 49,3 млн, а на счетах компании предпринимателя и политика Юрия Иванющенко в латвийских банках были арестованы $ 32 млн и CHF 72 млн.

Кроме того, команда "De facto" выяснила, что расследование по данному делу в Латвии продолжается, однако ни Арбузов, ни Иванющенко, ни Сергей Курченко не фигурируют в числе подозреваемых. В уголовном процессе, который ведет Государственная полиция Латвии, подозреваемых нет.

Напомним, что генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что перевод конфискованных $ 1,5 млрд со счетов окружения экс-президента Виктора Януковича на счет Государственного казначейства завершен.

Ранее суд последней инстанции разрешил конфискацию арестованных $ 1,5 млрд, которые принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению.

В интервью изданию "Левый берег" глава "Ощадбанка" Андрей Пышный заявил, что на счетах банка лежат более $ 1,150 млрд Януковича.