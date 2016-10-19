Украина исчерпала почти все квоты ЕС на поставки сельхозпродукции

Неисчерпаными остаются квоты по мясной продукции, а также по еще некоторым группам товаров - грибам, чесноку.

Украина исчерпала почти все квоты ЕС ZN.UA

Украинские производители и экспортеры в текущем году уже исчерпали все основные квоты Европейского Союза на беспошлинные поставки сельскохозяйственной продукции, за исключением мясной продукции, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

"У нас выбраны квоты на мед, овес, сахар, крупы (в частности ячмень, солод), обработанные томаты... Также исчерпаны квоты на виноградные и яблочные соки, мы также можем наращивать (поставки – ред.)", – сообщил директор департамента международного сотрудничества МинАП Александр Романовский в ходе круглого стола, сообщает УНИАН.

Также исчерпаны квоты по курятине, пшенице, кукурузе.

По словам чиновника, обработанные томаты, а также яблочные соки являются перспективным продуктом, который пользуется спросом на европейском рынке, и поставки которого могут быть увеличены еще больше.

"Основные большие квоты Украина выбирает постоянно и демонстрирует хорошие показатели. В частности, можно вспомнить тот же сахар, который мы начали экспортировать, и он пользуется спросом. Это продукция с большой добавленной стоимостью, и это важно для наших производителей", – отметил он.

Неисчерпанными остаются квоты по мясной продукции (из-за сложности сертификации), а также по другим несущественным группам товаров - к примеру, на грибы, чеснок.

По мнению экспертов, темпы использования украинскими аграриями квот на беспошлинный экспорт будут расти. "Процесс попадания украинской аграрной продукции на рынок ЕС может занимать от года до пяти лет, но однозначно это нелегкое дело получается у украинских аграриев, получается успешно. Я более чем уверен, что этот темп продолжится и большинство квот будут иссякать и далее", – считает гендиректор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Тарас Высоцкий.

На сегодня доля ЕС в общей структуре внешнеторгового оборота сельскохозяйственной продукции Украины составляет 33,9%. В конце сентября Евросоюз расширил доступ еще ряду товаров из Украины. Благодаря решению ЕК о дополнительных торговых преференциях Украина сможет дополнительно поставлять товары в ЕС на $ 200 млн.