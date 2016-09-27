Украина и Израиль рассчитывают на прогресс в создании ЗСТ в ближайшее время

Киев и Иерусалим ускорят переговоры.

Украина и Израиль ускорят переговоры по ЗСТ telegraf.com.ua

Украина и Израиль договорились ускорить переговоры о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между двумя государствами.

"Мы договорились ускорить переговоры по заключению договора о свободной торговле, потому что это единственный антикризисный метод, который является абсолютно взаимовыгодным", - заявил президент Украины Петр Порошенко на совместном с президентом Израиля Рувеном Ривлином брифинге в Киеве во вторник, 27 сентбря.

При этом глава украинского государства выразил уверенность, что в ближайшее время стороны смогут продемонстрировать прогресс в этом направлении.

Отметим, Киев и Иерусалим рассчитывали заключить соглашение по ЗСТ еще в первой половине 2016 года, об этом ранее заявлял президент Порошенко на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

В начале текущего года посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковский выразил мнение, что соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем будет подписано до конца 2016 года. По его словам, товарооборот между странами в прошлом году составил $ 800 млн, что меньше, чем за предыдущий период. При этом экспорт Израиля в Украину упал, а экспорт Украины в Израиль вырос на 4% (около $ 600-650 млн).

Несмотря на то, что основной долей экспорта Украины является сырье, значительная часть технологий закупается в Израиле.

Ранее Израиль предлагал свое посредничество для решения российско-украинского конфликта.