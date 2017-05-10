Украина и Беларусь создадут речной портовый хаб

Беларусь через украинский Днепр хочет иметь выходы на страны Азии.

В украинской портовой речной инфраструктуре заинтересована Беларусь kmu.gov.ua

Украина и Беларусь совместно создадутс целью включения Днепра в трансъевропейскую транспортную сеть, сообщил заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань, передают "Українські Новини"

Как рассказал Довгань, 5 мая состоялись межправительственные переговоры с белорусской делегацией и Министерством транспорта Республики Беларусь.

"Это не просто идея создать портовую инфраструктуру, их идея более глубокая - соединить водные пути Республики Беларусь через украинский Днепр с Черным морем, и дальше иметь выходы на страны Азии. Эта инициатива также поддерживается польской стороной, и мы - 3 страны - решили восстановить этот международный транспортный коридор", - сказал замминистра.

Довгань сообщил, что Украина выступила с заявкой о включении Днепра в трансъевропейскую транспортную сеть, и дальше планирует подавать в Еврокомиссию запрос на техническую помощь по развитию данного международного транспортного коридора.

Он подчеркнул, что в проекте национальной транспортной стратегии до 2030 года большой акцент делается на развитие судоходства и развитие внутреннего водного транспорта.

В то же время Довгань отметил необходимость введения речного сбора, заложенного в законопроект о внутреннем водном транспорте - с целью финансирования развития внутренних водных путей.

Напомним, как писал для ZN.UA народный депутат Роман Семенуха, к настоящему моменту украинский речной торговый флот насчитывает всего 635 единиц малотоннажных судов, что составляет всего 22% от их количества в 1990 году.

Подробнее о состоянии сферы речных перевозок в Украине читайте в статье Романа Семенухи "Речной транспорт Украины: выйдем на воду или сядем на мель?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".