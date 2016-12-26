Украина и Беларусь договорились о сотрудничестве в промышленной сфере

В рамках достигнутых договоренностей предприятия обеих стран будут выпускать совместную продукцию. В частности, строительную, сельскохозяйственную и транспортную.

Представители Украины и Беларуси договорились о расширении сотрудничества в сфере машиностроения 112.ua

Заместитель Министра экономического развития и торговлии заместитель Министра промышленности Беларуси Дмитрий Корчик встретились сегодня, 26 декабря. Представители Украины и Беларуси обсудили перспективы развития промышленной кооперации обеих стран в 2017-2020 годах, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Украина и Беларусь планируют существенно увеличить сотрудничество в сфере машиностроения. В частности, представители обеих стран договорились о совместном производстве троллейбусов и расширении модельного ряда лифтов совместного производства. Кроме того, планируется открытие ряда совместных производств, в частности, производства сельскохозяйственной техники с белорусским холдингом "Гомельмаш".

"Развитие сотрудничества в сфере машиностроения – один из главных приоритетов украинско-белорусского сотрудничества. В подготовленной дорожной карте развития сотрудничества на 2017-2020 годы отображены, в первую очередь, проекты машиностроения, в частности производства тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов, вагонов, строительной и коммунальной техники", - сообщил заместитель министра Юрий Бровченко.

В свою очередь его коллега Дмитрий Корчик рассказал о том, что "промышленность Украины и Беларуси "дополняют друг друга и постоянно растут".

За восемь месяцев 2016 года товарооборот между странами составил $ 2,3 млрд, что на 9% больше аналогичного показателя за прошлый год.

Как сообщалось ранее, Беларусь заняла лидирующие позиции по экспорту в Украину светлых нефтепродуктов. По итогам 10 месяцев 2016 года белорусские поставщики экспортировали в Украину 3,3 млн тонн светлых нефтепродуктов, продемонстрировав 80% роста в поставках бензина и 35% роста поставок дизельного топлива.