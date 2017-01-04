Украина должна поручить управление ГТС европейской компании для сохранения статуса страны-транзитера – Коболев

Интерес к украинской ГТС проявили уже три компании.

Коболев рассказал об угрозе отказа РФ от транзита газа через Украину в случае реализации "Турецкого потока" или "Северного потока-2" kmu.gov.ua

Чтобы сохранить статус страны-транзитера газа Украина должна привлечь европейскую компанию к управлению, заявил глава правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Конечной целью создания отдельного оператора ГТС является привлечение европейской компании… Мы фактически хотим поделиться частью своего бизнеса, чтобы они помогли нам гарантировать, что после 2019 года транзит по территории Украины сохранится", – пояснил Коболев в интервью "5 каналу", которое траснлировалось вечером в среду, 4 января.

По словам главы "Нафтогаза", интерес к украинской ГТС уже проявили три западных компании, с которыми ведутся соотвествующие переговоры.

Коболев напомнил, что в случае реализации "Газпромом" проектов "Турецкий поток" или "Северный поток-2" Россия может отказаться от транзита газа через Украину после 2019 года.

"Без привлечения европейской компании в украинский транзит, сохранить его по территории Украины будет очень тяжело, поскольку с другой стороны есть очень мощный оппонент, который фактически делает европейцам очень интересное предложение, говоря: давайте мы за свои деньги построим вам еще одну трубу", – отметил Коболев, добавив, что в случае отказа от транзита российского газа через Украину его стоимость из-за отсутствия конкуренции существенно возрастет.

"Если это произойдет и украинская ГТС перестанет быть транзитной, то потом этот газ из дешевого превратится в дорогой. За все надо когда-то платить, но не все это понимают, к сожалению", – подчеркнул руководитель "Нафтогаза".

Напомним, в ноябре 2016 года Кабинет министров одобрил создание новой компании-оператора украинской газотранспортной системы - ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

Госпакет в 100% акций компании принадлежит государству. Новая структура создается для того, чтобы вывести деятельность по транспортировке газа согласно правилам Третьего энергопакета ЕС.

Как писало ранее ZN.UA, две европейские компании готовы взять в управление украинские магистральные газопроводы. Газовые компании из Италии и Словакии прислали коммерческие предложения с условиями своей деятельности в качестве оператора украинской ГТС.

Подробнее о перпективах украинской ГТС читайте в материале Аллы Еременко, Сергея Куюна и Геннадия Кобаля "Про нефть, про газ, зачатки рынка и про нас" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".