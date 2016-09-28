Украина должна показать серьезные намерения по реформам, чтобы привлечь инвесторов – Atlantic Council

Реформа системы юстиции и борьба с коррупцией могут убедить инвесторов прийти в Украину, что серьезно оживит рост ее экономики.

Украине придется показать инвесторам, что она серьезно настроена на проведение реформ. reflextions / Depositphotos

Через тринадцать месяцев МВФ наконец решил передать Украинев рамках программы помощи. Таким образом, страна в целом получила от фонда 7,6 миллиардов долларов.

Конечно, Киев получил меньше, чем ожидал, поскольку изначально третья часть помощи должна была составить 1,7 миллиарда долларов. Взамен украинская сторона получила миллиард, однако все равно осталась довольна, поскольку это первая программа МВФ, в которой она зашла так далеко.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет бывший главный экономист посольства США в Украине и независимый аналитик из Вашингтона Оксана Бедратенко.

Она напоминает, что во всех предыдущих программах Украина очень быстро отказывалась выполнять жестко прописанные требования МВФ относительно реформ, как только экономический кризис переставал быть очень болезненным. Эта программа с переменным успехом тоже уже несколько раз испытала украинскую готовность проводить реформы. Последним из таких испытаний было введение электронной системы декларирования для чиновников, которому пытались сопротивляться некоторые заинтересованные круги. Только после нескольких писем от международного сообщества и многочисленных заявлений активистов гражданского общества система получила необходимое утверждение. Но даже после этого ее запуск снова столкнулся с рядом препятствий.

Прогресс со времен Евромайдана был неравномерным, но некоторые важные реформы все же были запущены и достигли определенного продвижения. В частности, по мнению автора, такими были сокращение дефицита "Нафтогаза" и повышение цен на газ до рыночного уровня. Кроме того, много государственных предприятий улучшили качество управления и запустили конкурентный процесс избрания менеджеров. Также в Украине появились антикоррупционные ведомства, такие как НАБУ, а в финансовом секторе начались изменения.

Вместе с тем, многие реформы отстают от своего графика выполнения. Новые антикоррупционные ведомства не имеют существенной операционной независимости, чтобы функционировать эффективно и демонстрировать результаты. Приватизация убыточных государственных предприятий так и не началась. А систему субсидий на энергоносители стоит сделать более адресной и прозрачной. И несмотря на это, последний транш МВФ был перечислен как раз вовремя.

"После того, как украинская валюта оказалась под давлением в конце августа и Нацбанк был вынужден потратить за один день 140 миллионов долларов на поддержку гривны, МВФ решил поддержать экономическую стабильность вместо того, чтобы ждать выполнения всех своих условий", - пишет автор.

Она добавляет, что МВФ таким образом продемонстрировал свою гибкость, выдав меньший транш и установив четкие цели в области проведения реформ до конца года, от выполнения которых будет зависеть, получит ли Украина четвертую часть денег. Среди этих целей – изменение режима корпоративной неплатежеспособности, чтобы банки могли очистить свои балансные отчеты, пересмотр пенсионной системы и системы начисления субсидий, открытие доступа НАБУ ко всей необходимой информации для проведения расследований и введение специальной антикоррупционной функции в прокуратуре. Решительные действия необходимы в каждой из этих сфер для того, чтобы удовлетворить МВФ и получить очередную выплату до конца года.

Важнейшим из установленных целей автор называет пенсионную реформу. Она стала очевидной проблемой, которую нужно решить в рамках программы, и она станет заметным индикатором украинского прогресса в ближайшие годы.

"Если МВФ хочет уменьшить давление пенсионной системы на фискальное бремя, Украина имеет возможность избежать проведения этой сложной реформы за исключением сокращения случаев досрочного выхода на пенсию и выплат специальных пенсий. Однако, выполнение этих требований все равно не достаточно, чтобы сбалансировать пенсионный фонд. Очевидно, прошлогодняя реформа единого социального взноса, который главным образом наполнял пенсионный фонд, приведет к углублению пенсионного дефицита до 6,5% от ВВП в этом году. Прогресс в этом поле будет требовать политической воли правительства и действий Верховной Рады", - говорится в статье.

Проведение пенсионной реформы станет настоящим вызовом, даже если она будет учтена в формировании нового бюджета. Но, несмотря на популистские настроения в Раде, может оказаться очень тяжело не только проводить новые реформы, но и предотвратить появление законодательных инициатив, которые увеличат бюджетный дефицит и заодно подорвут программу МВФ.

Несмотря на такую возможность, МВФ призвал украинскую власть избежать изменений в налоговой политике, которые бы привели к увеличению дефицита, и сосредоточиться на налоговом и таможенном администрировании.

"Твердая приверженность реформ важна не только для того, чтобы сохранить вливания в рамках программы МВФ, получать кредитные гарантии от США и макроэкономической помощи от ЕС, но также добиться доверия инвесторов. Безусловно, если официальные займы позволяют избежать кризиса, то увеличение частного инвестирования – это то, что остро необходимо Украине для того, чтобы выйти на путь серьезного экономического роста", - говорится в статье.

К сожалению, доверие инвесторов было ослаблено жестким контролем рынка иностранных валют включительно с репатриацией дивидендов, а также большими проблемами украинской системы юстиции, которые накапливались годами. Начало работы над этими проблемами, ощутимый результат в борьбе с коррупцией и приватизация, а также работа Рады над непопулярной пенсионной реформой, станет важным сигналом со стороны Украины, что она точно остается на пути реформ.

Тем временем, сопредседатель Группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине Лешек Бальцерович назвал 2016-й последним годом для ускорения реформ в Украине. Чем дольше будет продолжаться затягивание, тем труднее с экономической и политической точек зрения провести всю необходимую работу.

В сентябре Стратегическая группа советников по поддержке реформ в Украине (SAGSUR) под руководством Лешека Бальцеровича и Ивана Миклоша передала пакет ключевых реформ президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и в Верховную Раду Украины.