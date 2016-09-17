Украина должна изменить бюрократическую систему - Ложкин

По его словам, каждый чиновник должен изменить отношение к финансам и инвестициям.
Об этом на саммите YES сказал секретарь Национального инвестиционного совета Украины Борис Ложкин.
"Мы должны изменить иерархическую систему в Украине. Любой бюрократ от маленькой области до Киева должен знать, что от инвестиций зависит развитие его региона. Он должен знать, сколько денег поступает и ставить себе высшим приоритетом привлечения средств", - сказал Ложкин.
Ложкин хочет привлекать по 6-7 миллиардов долларов инвестиций на год. По его словам, если ВВП Украины будет расти менее чем на 6% в год, Украина не сможет стать упішною страной.ZN.UA