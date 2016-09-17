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Украина должна изменить бюрократическую систему - Ложкин

17 сентября в 12:59

По его словам, каждый чиновник должен изменить отношение к финансам и инвестициям.

Борис Ложкин
Ложкин хочет, чтобы все чиновники работали на всех уровнях над привлечением инвестиций.
Сайт президента Украины
Каждый чиновник в Украине должен понять, что для него приоритет - это привлечение прямых иностранных инвестиций, от которых зависит развитие его региона.

Об этом на саммите YES сказал секретарь Национального инвестиционного совета Украины Борис Ложкин.

"Мы должны изменить иерархическую систему в Украине. Любой бюрократ от маленькой области до Киева должен знать, что от инвестиций зависит развитие его региона. Он должен знать, сколько денег поступает и ставить себе высшим приоритетом привлечения средств", - сказал Ложкин.

Ложкин хочет привлекать по 6-7 миллиардов долларов инвестиций на год. По его словам, если ВВП Украины будет расти менее чем на 6% в год, Украина не сможет стать упішною страной.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина инвестиции чиновник
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