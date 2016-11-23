Украина договорилась с Пакистаном о военных заказах на 600 млн долларов

Предприятия украинского ОПК будут заниматься техобслуживанием и модернизацией пакистанских танков.

Украина подписала с Пакистаном меморандум о сотрудничестве в сфере ОПК Сайт Минобороны Украины

Украинская и пакистанская стороны достигли договоренности относительно помощи предприятий украинского ОПК в обслуживании и модернизации пакистанских танков на сумму более 600 млн долларов США.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, соответствующий меморандум, сегодня, 23 ноября, подписали в Пакистане гендиректор ГП "Укрспецэкспорт" Павел Букин и глава правления пакистанского предприятия тяжелой промышленности HIT TAXILA, генерал-лейтенант Ваджит Саид Хусейн.

В декабре прошлого года ZN.UA сообщало, что по данным SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), в 2014 году лидер украинской оборонной промышленности Государственный концерн "Укроборонпром" с 58-го места в списке крупнейший мировых экспортеров вооружения, которое он занимал годом ранее, опустился на 90-е. А объем продаж военной продукции концерном снизился почти вдвое.

Как писал в своей статье для ZN.UA Дмитрий Менделеев, один из руководителей ГП "Красиловский агрегатный завод", входящего в концерн "Укроборонпром", организовал схему по хищению авиационных комплектующих у ВСУ, которые затем продавались предприятием в Индию в качестве абсолютно новых изделий.

Украденные компоненты украинских боевых самолетов перепродавались в Индию в рамках контракта на 18,5 млн долларов.

Подробнее о масштабах хищения государственных средств менеджментом предприятий "Укроборонпрома" читайте в статье Дмитрия Менделеева "Шатуны из оборонки…" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".