Украина будет отстаивать в Европарламенте увеличение квот на агропродукцию – Микольская

Дополнительные преференции Украине - сигнал единства европейского сообщества.

Окончание решение по квотам на поставку агропродукции в ЕС еще впереди Влад Содель / Апостроф

Правительство Украины намерено отстаивать необходимость принятия Европарламентом решения об увеличении, несмотря на отрицательное решение комитета по международной торговле, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская.

По ее словам, голосование комитета по международной торговле является лишь промежуточным этапом, окончательное решение принимает Европарламент.

"Поэтому мы, правительство совместно с Верховною Радой Украины, с президентом Украины продолжим работу с Европарламентом и Еврокомиссией и другими институтами Европейского Союза с целью скорейшего принятия законодательного пакета о поддержке торговых преференций, ведь мы работали и будем работать для расширения присутствия украинских экспортеров на европейском рынке", - сказала она.

Замминистра добавила, что будущее голосование в Европарламенте по расширению квот чрезвычайно важно для Украины не только с экономической, но и политической точки зрения.

"Украинская сторона подчеркивает исключительно политическую важность дополнительных преференций как сигнала единства европейского сообщества с усилиями Украины, которые осуществляются в контексте противостоянии торговой, транзитной и финансовой агрессии со стороны РФ", - добавила она.

Напомним, комитет Европарламента по международной торговле 4 мая проголосовал против увеличения квот на импорт украинской пшеницы, томатов и мочевины.

В сентябре 2016 года Еврокомиссия предложила повысить квоты на ряд товарных позиций из Украины. Речь шла о возможности увеличении квоты на кукурузу — на 650 тыс т, пшеницу — 100 тыс т, ячмень — 350 тыс т, крупу и обработанное зерно — на 7,8 тыс т, овес — 4 тыс т, мед — 3 тыс т, виноградный сок — 500 т, переработанные томаты — 5 тыс т.

В марте 2017 года комитет Европарламента по аграрным вопросам проголосовал против увеличения квот на зерновые и переработанные томаты из Украины.

Согласно соглашению об ассоциации с ЕС Украина может без пошлин поставлять в Евросоюз 36 товарных позиций в рамках утвержденных объемов тарифных квот. Квоты на поставки для говядины составляют 12 тыс. т, молока, йогуртов, кисломолочных продуктов — 8 тыс т, сухого молока — 1,5 тыс т, сливочного масла — 1,5 тыс т, яичных продуктов — 1,5 тыс т, яиц — 3 тыс т, свинины — 40 тыс т.

Объемы тарифных квот, предусмотренные автономными торговыми преференциями ЕС, по пшенице составляли 950 тыс т, ячменю — 250 тыс т, кукурузе — 400 тыс т, сахару — 20 тыс т, меду — 5 тыс т, обработанным томатам — 10 тыс т, виноградному и яблочному соку — 10 тыс т, овсу — 4 тыс т, чесноку — 500 т.

Как сообщалось, по итогам первого квартала 2017 года Украина полностью выбрала годовые квоты на беспошлинный экспорт в ЕС по шести категориям товаров: мед, сахар, крупы и мука, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, кукуруза.

По оценкам Минэкономики, Украина вошла в топ-3 стран крупнейших экспортеров аграрной продукции на рынок Европейского союза.