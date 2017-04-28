У Януковича конфисковали $ 1,5 млрд – СНБО

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Такое решение принял суд последней инстанции.

Янукович обеднел на большую сумму

"Согласно решению суда последней инстанции, арестованные средства Януоковача и команды – $ 1,5 млрд - должны быть перечислены в госбюджет", - заявили в пресс-службе.

"В "Ощадбанк" с этим определением ездили генпрокурор Юрий Луценко и секретарь СНБО Александр Турчинов. Они уведомили об этом руководство "Ощадбанка" и поехали докладывать об этом президенту", - отметили в СНБО.

В "Ощадбанке" приступили к спецконфискации $ 1,5 млрд экс-президента и его окружения.

"Руководство "Ощадбанка" приступило к исполнению решения суда о спецконфискации этих средств", - сообщили в пресс-службе СНБО.

В то же время в СНБО пока не уточнили, о каком именно суде идет речь.

Напомним, в интервью изданию "Левый берег" руководитель "Ощадбанка" Андрей Пышный заявил, что на счетах банка лежат более 1,150 млрд грн Януковича.

Ранее ГПУ арестовала в Украине средства беглого президента Виктора Януковича на сумму около $ 127 млн. В то же время

Государственной службой финансового мониторинга были заблокированы средства 19 компаний-нерезидентов, которые были связаны с окружением бывшего президента Украины на сумму $ 1,34 млрд.

Всего в коррупционные схемы "Семьи" Януковича были привлечены 75 украинских компаний.