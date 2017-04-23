Дефицит Пенсионного фонда можно преодолеть – депутат

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В расходной части бюджета ПФУ следует оставить только оплату пенсий по возрасту и расходы на администрирование, считает парламентарий.

Власть может уменьшить дефицит ПФУ, передав часть его расходов Минсоцполитики Андрей Товстыженко, ZN.UA

Дефицит Пенсионного фонда Украины (ПФУ), на сегодня составляющий, можно полностью устранить, считает народный депутат Украины (фракция "Самопомич") Роман Семенуха.

В своей статье для ZN.UA парламентарий отметил, что расходы ПФУ состоят из многих статей, но их можно сгруппировать в три сектора.

Так, по оценкам эксперта по пенсионной реформе РПР Галины Третьяковой, сумма выплат пенсий по возрасту составляет 190 млрд, 3 млрд — администрирование ПФУ и 90 млрд — выплаты спецпенсий, надбавок, социальных пособий, то есть всех выплат, не относящихся к пенсиям по возрасту. Бюджет Пенсионного фонда на 2017 г., при этом, составляет 284 млрд грн.

Семенуха отмечает, что если власть тормозит запуск прочих уровней пенсионного обеспечения до момента упорядочения солидарной системы, то решение ее проблем становится первоочередной задачей. Для этого он предлагает ряд шагов:

- оставить в расходной части бюджета ПФУ только оплату пенсий по возрасту и расходы на администрирование. Расходы, связанные с социальными выплатами, составляющие 90 млрд грн, перенести в расходную часть бюджета Минсоцполитики;

- провести верификацию всех пенсионеров и выплат, тем самым обеспечив прозрачность и ясность расходов;

- включить в доходную часть ПФУ часть НДФЛ (налог на доходы физических лиц – ред).

- оптимизировать функционал ПФУ ради уменьшения административных расходов (для примера – содержание центрального аппарата МВД обходится государству в 1,2 млрд грн).

По мнению Семенухи, в подобных условиях говорить о дефиците ПФУ не приходилось бы вовсе.

"Простая арифметика демонстрирует нам, что дефицит Пенсионного фонда можно преодолеть. Общий бюджет ПФУ в 2017 г. составит 284 млрд грн. Из этих денег 136 млрд — запланированные поступления ЕСВ, 7 млрд — другие поступления и 141 млрд грн будет добавлено из бюджета страны. Расходная часть — 283 млрд, из которых 90 млрд — это спецпенсии, надбавки и социальные пособия. Если эти средства перевести в статью расходов украинского бюджета, останется дефицит в сумме 51 млрд. Покрыть его можно с помощью части НДФЛ, направляемой в госбюджет. Таким образом, дефицит ПФУ исчез бы полностью", – подчеркивает автор.

Семенуха, при этом, отмечает, что вынесение соцрасходов из ПФУ в расходную часть бюджета Минсоцполитики не повлечет за собой сокращение общегосударственных расходов на поддержку незащищенных слоев населения.

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Напомним, министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью ZN.UA заявил, что в ходе реализации пенсионной реформы правительство не должно допустить роста дефицита пенсионного фонда Украины выше нынешней отметки в 140 млрд грн

Подробнее о способах преодоления дефицита Пенсионного фонда Украины читайте в статье Романа Семенухи "Первоочередная реформа. Какая судьба ждет будущих пенсионеров?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".