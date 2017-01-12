У Насирова отказались ликвидировать налоговую милицию до создания финполиции

ГФС получила разъяснение от главы парламентского налогового комитета Нины Южаниной.

Депутаты случайно ликвидировали налоговую милицию, но она не намерена прекращать работу Сергей Билан/Facebook

Первый заместитель главы Государственной фисальной службы – начальникСергей Билан заявил, что его ведомство продолжит свою работу до принятия закона о создании финансовой полиции.

"Разочарую тех комбинаторов, которые на днях уже нафантазировали себе глобальные планы, чтобы не платить налоги и вести теневой бизнес. Мы и в дальнейшем продолжаем работать, защищая экономические интересы государства", – написал Билан на своей странице в Facebook вечером в четверг, 12 января.

Глава налоговой милиции опубликовал фотокопию ответа главы парламентского комитета по вопросам таможенной и налоговой политики Нины Южаниной на запрос ГФС от 4 января.

В письме сказано, что согласно заключительным и переходным положениям закона о внесении изменений в Налоговый кодекс для улучшения инвестиционного климата (№1797-VIII), исключение раздела из Налогового кодекса раздела о налоговой милиции вступит в силу только после принятия нового закона о создании органа, который заменит ее.

"До дня вступления в силу вышеуказанного закона, налоговая милиция действует в действующем правовом поле, выполняет функции, возложенные на нее законодательством, и на ее деятельность распространяются положения соответствующих законодательных актов", – сказано в документе.

Как сообщалось, во время голосования за государственный бюджет на 2017 год депутаты по ошибке поддержали норму о ликвидации налоговой милиции и изъятии соответствующего раздела из Налогового кодекса с 1 января.

В связи с этим министр финансов Александр Данилюк пообещал инициировать принятие закона о создании финансовой полиции в ближайшее время.

Напомним, ликвидация налоговой милиции предусмотрена коалиционным соглашением и меморандумом МВФ.

Правительственный законопроект, предусматривающий ликвидацию налоговой милиции и создание Службы финансовых расследований, был внесен в Верховную Раду в августе 2014 года, а уже в ноябре он был отозван.

В течение 2014-2015 годов экс-премьер Арсений Яценюк неоднократно анонсировал создание СФР и ликвидацию налоговой милиции, однако практических шагов за этим не последовало.