У банков есть деньги, но восстановление кредитования затруднено большими долгами бизнеса - Гонтарева

Глава НБУ назвала большие долги компаний главной причинов невозобновления кредитования в Украине.

Бизнесу не стоит пока надеятся на возобновление активного кредитования банками в ближайшее время ZN.UA

Возобновление полномасштабного кредитования в Украине следует ожидать только в последующие годы, прогнозирует глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. Тем не менее, отметила глава НБУ, поскольку часть банков уже увеличила капитал, а кредитные ставки снизились, по итогам второго полугодия можно ожидать сдержанного роста кредитного портфеля банков.

"Полномасштабное возобновление кредитования произойдет лишь в следующие годы. При этом наибольший потенциал демонстрирует кредитование физических лиц", - сказала она во время "Украинского финансового форума" инвестгруппы ICU в Одессе в четверг, 29 сентября.

По словам Гонтаревой, восстановление рынка кредитования сдерживается несколькими факторами, которые находятся вне ответственности Национального банка.

"Несмотря на наличие избыточной ликвидности, банки не могут предоставлять бизнесу новые заемные средства из-за высокой долговой нагрузки компаний. К тому же значительная часть задолженности просрочена", - пояснила глава центробанка.

Вторым фактором, по ее словам, является продолжающийся процесс докапитализации банков.

"Мы уже провели диагностику 40 банков. Анализ еще 20 банков завершим до конца года. У банков, которые прошли обследование, есть три года, чтобы привести показатели адекватности капитала до уровня 10%", - сообщила она.

Также, банки не могут возобновить кредитование из-за высоких юридических рисков для них.

"В настоящее время в парламенте ожидают рассмотрения ряд законопроектов по усилению защиты прав кредиторов. Кроме того, насущными остаются реформы судебной системы и правоохранительных органов", - сказала глава НБУ.