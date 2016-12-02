Турецкий парламент ратифицировал соглашение с Россией по строительству "Турецкого потока"

В поддержку законопроекта о ратификации проголосовали 210 турецких депутатов.

В турецком парламенте одобрили строительство "Турецкого потока" ru.sputnik.az

Парламент Турции ратифицировал соглашение с РФ по созданию газопровода "".

Как сообщает российская редакция Deutsche Welle, со ссылкой на сообщение турецкого канала Haber Turk, в поддержку соответствующего законопроекта вечером 1 декабря проголосовали 210 парламентариев из 223, принимавших участие в заседании. 7 – выступили против, еще 6 – воздержались.

Двумя днями ранее, 29 ноября, соглашение одобрил парламентский комитет по международным отношениям.

Отмечается, что сотрудничество Турции с Россией будет обсуждаться в ходе визита в Москву турецкого премьер-министра Бинали Йылдырыма, намеченного на 6 декабря.

Напомним, 10 октября Россия и Турция подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода "Турецкий поток".

Российский "Газпром" и турецкая компания Botas подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода "Турецкий поток" еще 1 декабря 2014 года. Планируется, что газопровод пройдет 660 км в старом коридоре "Южного потока" и 250 км в новом коридоре в направлении европейской части Турции. Предполагается, что поставки газа по первой нитке газопровода будут целиком предназначены для турецкого рынка.

Ранее Сергей Корсунский в статье для ZN.UA писал, что даже одна ветка "Турецкого потока", проложенная через Черное море в Турцию, уменьшит газовый транзит Украины на 16 млрд кубометров, не говоря уже о том, что зависимость Турции от России возрастет многократно.