Три страны ОПЕК не будут ограничивать добычу нефти

Соглашение о "заморозке" находится под большим вопросом.
По его словам, речь идет о таких крупных нефтедобытчиках, как Иран, Ливия и Нигерия.
Министр энергетики Ирана Бижан Намдар Зангане подтвердил, что его страна не будет замораживать добычу, а будущий уровень иранской нефтедобычи будет "зависеть от решения формальной встречи ОПЕК в ноябре"
В свою очередь министр энергетики Катара Мухаммед бен Салах ас-Сада признал, что достигнутое соглашение "не является значительным", но оно поможет более глубоко проанализировать рынок.
Напомним, в ходе энергетического форума в Алжире страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года.Интерфакс