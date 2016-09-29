Три страны ОПЕК не будут ограничивать добычу нефти

Соглашение о "заморозке" находится под большим вопросом.

В ОПЕК сделали исключение сразу для трех стран, чтобы подписать хоть какое-то соглашение Reuters

Три страны ОПЕК получили преференции в соглашении об ограничении добычи нефти, и будут продолжать ее производство на максимальных уровнях, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халди аль-Фалих.

По его словам, речь идет о таких крупных нефтедобытчиках, как Иран, Ливия и Нигерия.

Министр энергетики Ирана Бижан Намдар Зангане подтвердил, что его страна не будет замораживать добычу, а будущий уровень иранской нефтедобычи будет "зависеть от решения формальной встречи ОПЕК в ноябре"

В свою очередь министр энергетики Катара Мухаммед бен Салах ас-Сада признал, что достигнутое соглашение "не является значительным", но оно поможет более глубоко проанализировать рынок.

Напомним, в ходе энергетического форума в Алжире страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года.